El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una nueva actualización salarial para los profesionales comprendidos en sus convenios colectivos. Gracias al incremento acordado, los directores técnicos de farmacias, droguerías y laboratorios percibirán en septiembre de 2026 un salario básico que superará los $4.000.000, una de las remuneraciones más altas dentro del sector privado.

El acuerdo fue firmado por el secretario general del gremio, Marcelo Peretta, junto con representantes de las cámaras empresarias. El objetivo es acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los profesionales, en un escenario de negociaciones paritarias que atraviesa a distintas actividades.

¿Cómo quedan los sueldos de los farmacéuticos y bioquímicos tras la paritaria?

Según informó el SAFYB, el aumento se aplicará de forma escalonada durante el trimestre, con los siguientes salarios básicos:

Julio de 2026: $3.915.000.

Agosto de 2026: $3.990.000.

Septiembre de 2026: $4.065.000.

A estos valores se les suman los adicionales previstos en los convenios colectivos por Competencia, Gestión y Permanencia, que representan aproximadamente un 30% extra sobre el sueldo básico.

¿Cómo quedan los sueldos de los farmacéuticos y bioquímicos tras la paritaria? Fuente: Freepik

Quiénes cobrarán el aumento salarial del SAFYB

La actualización salarial alcanza exclusivamente a los trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos que se desempeñan bajo los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Desde el gremio señalaron además que el Convenio Colectivo 794/22, suscripto con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica, continúa sumando adhesiones entre los profesionales del sector debido a que ofrece mejores condiciones salariales y beneficios laborales en comparación con otros acuerdos vigentes.

¿Qué incluye el salario además del básico?

Además del sueldo básico fijado en la nueva escala, los trabajadores comprendidos por el acuerdo perciben distintos adicionales establecidos en los convenios colectivos. Entre ellos se encuentran los conceptos de Competencia, Gestión y Permanencia, que representan aproximadamente un 30% extra sobre el haber básico.

De esta manera, la remuneración final puede superar ampliamente los valores de la escala salarial publicada, dependiendo de la categoría, la antigüedad y las condiciones laborales de cada profesional.