El posible cierre de dos históricos hoteles de Mar del Plata generó una fuerte preocupación en el sector gremial, luego de que se anunciará una reestructuración en la administración de los establecimientos Antártida y Tierra del Fuego, pertenecientes a la obra social militar (IOSFA).

Según estiman desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), la decisión de frenar para siempre la actividad afectaría a 177 trabajadores marplatenses, si se contempla también a los empleados que ejercen en la farmacia propia de organismo.

Advierten por el cierre de dos históricos hoteles en Mar del Plata

Este panorama incierto para los trabajadores surge tras la decisión de la Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) de reestructurar y traspasar sus dependencias a la Armada Argentina.

La medida implicaría el cierre o traspaso operativo de los hoteles emblemáticos Antártida y Tierra del Fuego (ubicados en la zona céntrica de Playa Bristol), sumado a la clausura de la farmacia propia de la obra social militar en la localidad.

Qué pasará con los 177 trabajadores afectados

Según los relevamientos de las organizaciones gremiales y los reportes de prensa local, se verían afectados un total de 177 trabajadores:

155 trabajadores se desempeñan en los dos establecimientos hoteleros (Antártida y Tierra del Fuego).

22 trabajadores pertenecen a la farmacia de la obra social.

El secretario gremial de ATE, Diego Lencinas, advirtió que este 30 de septiembre vencieron 87 contratos y cuestionó que, al momento, no se haya dado ninguna garantía sobre su continuidad laboral.

El dirigente indicó que los hoteles tienen “ prohibición de tener actividad financiera a partir de hoy ”.

Además, a través de un memorándum, el Gobierno ordenó la semana pasada la devolución de las señas por alojamiento y se suspendieron las compras de bienes, servicios y contrataciones en los dos establecimientos.

Cierran dos hoteles en Mar del Plata 0223

“La preocupación nuestra es que nadie, absolutamente nadie, ha salido a garantizar los puestos de trabajo” , sostuvo el dirigente en diálogo con Canal 8 de Mar del Plata.

El resto de los trabajadores corresponde a personal en planta permanente, por lo que el gremio exige una apertura de una mesa de diálogo para definir cuál será el futuro de los trabajadores. Algunos de ellos cuentan con hasta 40 años de antigüedad.

Qué pasará con los dos emblemáticos hoteles de Mar del Plata

Las denuncias presentadas por ATE sostienen que las instalaciones hoteleras podrían ser reasignadas o restituidas al ámbito de las Fuerzas Armadas, pero al momento no se sabe si habrá una privatización, concesión a terceros o continuidad del servicio turístico bajo otra administración.

Además, la clausura de la farmacia propia abarca la atención de aproximadamente 20.000 afiliados de IOSFA en la región, quienes según ATE pasarían a ser derivados a redes de farmacias privadas contratadas.