Con la llegada del otoño, el cambio de clima empieza a sentirse no solo en la temperatura, sino también en el cuerpo. El cabello y el cuero cabelludo no quedan afuera: muchas personas notan la aparición de caspa, acompañada por picazón o incomodidad. Lejos de ser un problema aislado, se trata de una situación común que suele intensificarse en esta época del año. Factores como el frío, la menor humedad ambiental y el uso de calefacción alteran el equilibrio natural del cuero cabelludo. La caspa está asociada, en gran parte, a la acción de un microorganismo presente en la piel que acelera la renovación celular. Esto provoca que las células se desprendan más rápido de lo normal y se acumulen en forma de escamas visibles. Existen dos formas principales en las que puede manifestarse: Durante el otoño, distintos factores favorecen su aparición. El descenso de la temperatura y los ambientes más secos contribuyen a resecar la piel, mientras que los cambios bruscos entre el exterior y los espacios calefaccionados afectan su equilibrio. A esto se suman hábitos que cambian después del verano. La exposición al sol y al agua de mar puede mejorar momentáneamente el estado del cuero cabelludo, pero al retomar la rutina, la falta de cuidados puede provocar una reaparición más intensa. También influye la frecuencia de lavado. Si bien no lavar el cabello seguido no genera caspa por sí mismo, sí puede hacer que las escamas se acumulen y se vuelvan más visibles. El uso de productos sin una correcta higiene también puede empeorar el cuadro. El abordaje depende del tipo de caspa, por lo que es recomendable consultar con un especialista para elegir el tratamiento adecuado. Existen shampoos específicos con distintos activos, algunos combaten los microorganismos, otros ayudan a regular la renovación celular o a calmar la irritación. Para que sean efectivos, se aconseja dejarlos actuar unos minutos antes de enjuagar. Además, hay hábitos que pueden marcar la diferencia: La constancia en estos cuidados es clave para evitar la reaparición del problema. Uno de los factores más subestimados es la temperatura del agua al lavar el cabello. El uso de agua muy caliente puede eliminar los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo, lo que genera resequedad. Frente a esto, el organismo tiende a producir más grasa como mecanismo de defensa. Ese exceso crea un entorno favorable para el desarrollo del microorganismo vinculado a la caspa, empeorando la situación. El calor también puede irritar la piel, aumentar la picazón y debilitar la barrera protectora natural. Por eso, se recomienda utilizar agua tibia durante el lavado, ya que permite limpiar sin dañar. Como complemento, un enjuague final con agua más fresca puede ayudar a mantener la hidratación, mejorar el aspecto del cabello y regular la producción de grasa. Un gesto tan simple como ajustar la temperatura en la ducha puede marcar la diferencia entre un cuero cabelludo en equilibrio o un problema que insiste en volver.