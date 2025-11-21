Las personas que llevan una dieta mediterránea suelen tener relojes epigenéticos más jóvenes.

La ciencia determinó que el envejecimiento no se explica solo por la edad cronológica, sino por la edad biológica, es decir, la velocidad real a la que se deterioran las células del organismo.

Gracias a los relojes epigenéticos, que son herramientas que miden el desgaste del ADN, hoy se sabe que ciertos hábitos pueden frenar o acelerar ese proceso.

¿Cuáles son los 5 hábitos que ayudan a frenar el envejecimiento?

Hacer ejercicio de forma regular

La actividad física protege los telómeros, favorece la reparación del ADN y mantiene la masa muscular, fundamental para la longevidad. Se recomienda combinar el ejercicio aeróbico, fuerza, y rutinas mixtas.

Se debe tener en cuenta que el sobreentrenamiento puede acelerar el envejecimiento, por lo que la variedad y la moderación son claves.

Los relojes epigenéticos pueden medir cuáles es la edad real cuerpo.

Tener una alimentación nutritiva sin ultraprocesados

Según se determinó, las personas que llevan una dieta mediterránea suelen tener relojes epigenéticos más jóvenes. Esta alimentación consiste en consumir:

frutas y verduras,

pescados grasos,

granos integrales,

aceite de oliva,

legumbres y frutos secos.

Los nutrientes como polifenoles, fibra y omega-3 reducen la inflamación celular. En cambio, los ultraprocesados aceleran el deterioro metabólico.

Dormir entre 7 y 8 horas por noche

El sueño profundo permite eliminar toxinas y regular procesos hormonales. Dormir poco aumenta el cortisol, deteriora la función cognitiva y acelera el envejecimiento del sistema nervioso. Un descanso suficiente actúa como un regulador natural del reloj biológico.

Evitar tóxicos como el tabaco, el alcohol y el vapeo

Estos productos como el alcohol o el cigarrillo generan estrés oxidativo, inflamación y daño directo al ADN. Se estima que fumar adelanta la edad pulmonar hasta cinco años y que el vapeo afecta la función respiratoria y acelera el desgaste celular.

Así también, el alcohol acelera el envejecimiento epigenético incluso en bajas dosis. Por lo tanto, reducir o eliminar estos productos tiene un impacto inmediato en la salud.

Reducir el estrés

El estrés crónico y la soledad acortan los telómeros y aceleran el deterioro biológico. Los especialistas recomiendan realizar técnicas de relajación, mindfulness, tener redes de apoyo y construir vínculos sólidos. Así también cuidar la salud emocional tiene efectos directos en la inflamación y la longevidad.

El ejercicio es uno de los pilares fundamentales para la salud.

¿Qué recomiendan los especialistas para sostener estos hábitos a largo plazo?

Según médicos y nutricionistas, los hábitos que funcionan a lo largo del tiempo son aquellos que se integran de forma realista en la rutina diaria. Entre las recomendaciones más mencionadas están: