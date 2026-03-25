El calendario lunar es una referencia tradicional que muchas personas utilizan para decidir cuándo cortarse el pelo, según el efecto que desean lograr. De acuerdo con esta creencia, las distintas fases de la Luna se asocian con cambios en la velocidad de crecimiento del cabello y en su fortaleza, por lo que elegir la fecha adecuada podría ayudar a obtener mejores resultados. Las fases de la Luna, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, se repiten aproximadamente cada 29 días y medio. Se recomienda cortar durante la fase creciente, que comienza después de la Luna nueva: Tradicionalmente se aconseja cortar en días cercanos a la Luna llena: La fase menguante se asocia con un crecimiento más lento: El 17 de abril (Luna nueva) es el día que quienes se guían por el calendario lunar descartan para cortarse el pelo ya que se considera un momento poco favorable si se busca crecimiento o volumen. Tené en cuenta que, si bien no existe evidencia científica concluyente que respalde estos efectos, muchas personas lo utilizan como guía complementaria al momento de planificar su visita a la peluquería. Elegir el día adecuado dentro de cada fase lunar es, en definitiva, una práctica extendida que combina cuidado personal y creencias populares.