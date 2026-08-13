A la hora de limpiar la casa existen diversas técnicas para mantener la casa sin polvo. Si bien en los últimos meses se popularizaron las mezclas con vinagre y bicarbonato, existe uno menos conocido que pocas personas tienen en cuenta: el de poner una bolsa de nylon en la escoba antes de barrer .

Este sencillo truco casero ayuda a levantar mejor el polvo y los residuos pequeños al mismo tiempo que mantiene las cerdas limpias.

Por qué recomiendan colocar una bolsa de nylon en la escoba

Reciclar bolsas de plástico es una forma sencilla de contribuir al medioambiente y potenciar la limpieza. Al cubrir las cerdas de la escoba y pasarla por el suelo, el plástico genera una fricción que ayuda a levantar residuos livianos del piso.

La electricidad estática que se genera también atraer pelusas, cabellos, pelos y pequeñas partículas de polvo.

Otro de los motivos por el que lo recomiendan es que hace que el mantenimiento de la escoba sea más simple. Para limpiarla solo hará falta darle vuelta a la bolsa para evitar que caigan los residuos al piso.

Es útil para acceder a zonas de difícil alcance como debajo de la cama, detrás del sofá entre otros. La técnica de limpieza puede ser utilizada en pisos de madera, cerámica, porcelanato, vinilo y pisos laminados.

Cómo poner correctamente la bolsa para mejorar el barrido

Para aplicar la técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: