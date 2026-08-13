Poner vinagre blanco en la esponja de la cocina: para qué sirve y por qué muchos lo recomiendan(Representación creada con IA)

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar y muchas personas lo incorporan a la rutina de la cocina por su acidez y por ser una alternativa económica. En el caso de las esponjas, puede utilizarse como parte de una limpieza, aunque no debe considerarse un desinfectante capaz de eliminar todos los microorganismos.

La esponja de cocina puede acumular restos de comida, humedad y microorganismos durante su uso. Estos utensilios muestran que pueden convertirse en reservorios de bacterias y otros microorganismos, por lo que su correcta higiene y reemplazo son importantes.

Atención: para qué sirve poner vinagre blanco en la esponja

El principal motivo por el que algunas personas recomiendan este método es que el vinagre blanco ayuda a aflojar residuos, reducir olores y limpiar determinadas superficies gracias a su acidez.

Su uso puede ser útil como parte de una rutina de limpieza, pero eso no significa que permita esterilizar una esponja. Los estudios disponibles muestran que el vinagre tiene actividad antimicrobiana frente a algunos microorganismos, aunque es menos eficaz que los desinfectantes domésticos diseñados específicamente para ese fin.

Por eso, usar vinagre en una esponja puede contribuir a mantenerla limpia, pero no reemplaza las medidas recomendadas para reducir la contaminación microbiana.

La combinación de humedad, restos de alimentos y la estructura porosa de las esponjas puede favorecer la presencia de bacterias, levaduras y mohos. Investigaciones realizadas sobre estos utensilios encontraron una importante carga microbiana en distintas muestras de esponjas domésticas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) analizó diferentes métodos de tratamiento y encontró que el microondas y el lavavajillas con ciclo de secado fueron más eficaces para reducir bacterias, levaduras y mohos que algunos tratamientos químicos evaluados en el estudio.

Rociar vinagre en el fregadero de la cocina una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan ChatGPT

Cómo usar vinagre blanco en la limpieza de la esponja

Una forma sencilla de incorporar el producto a la limpieza es mojar la esponja con vinagre blanco y dejarla actuar durante unos minutos, antes de enjuagarla y dejarla secar completamente.

Este procedimiento puede servir para la limpieza y para disminuir algunos olores, pero no debe presentarse como un método de desinfección total. La eficacia del vinagre depende, entre otros factores, de su concentración, el tiempo de contacto y del microorganismo presente.

También es importante evitar mezclar vinagre con productos que contengan lavandina o cloro, ya que la combinación puede generar gases irritantes y peligrosos.

Cuándo conviene cambiar la esponja de cocina

La limpieza de una esponja no elimina la necesidad de reemplazarla periódicamente. Cuando presenta mal olor persistente, restos de comida difíciles de retirar, deterioro visible o permanece húmeda durante largos períodos, conviene sustituirla por una nueva.

El cuidado de estos utensilios es especialmente importante porque una esponja contaminada puede entrar en contacto con distintas superficies y contribuir a la transferencia de microorganismos dentro de la cocina.

Qué dice la evidencia sobre el vinagre y la desinfección

Los estudios disponibles indican que el vinagre puede tener efecto antimicrobiano, pero no alcanza la eficacia de los desinfectantes domésticos formulados para eliminar microorganismos específicos. Por ese motivo, su uso resulta más apropiado como producto de limpieza que como sustituto de un desinfectante.

Además, un estudio del USDA sobre esponjas de cocina encontró que los tratamientos con microondas durante un minuto o lavavajillas con ciclo de secado fueron los métodos más efectivos entre los evaluados para reducir bacterias, levaduras y mohos.