El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un fin de semana marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de Argentina.

El informe oficial detalla que varias provincias continuarán bajo alertas amarillas y naranja por nevadas y vientos. Otros sectores podrían registrar fuertes tormentas con granizo, abundantes lluvias en cortos periodos de tiempo y ráfagas de viento. El escenario estará dominado por un sistema de inestabilidad.

Qué provincia están bajo alerta según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN mantiene alertas amarillas por nevadas, granizo y lluvias en las zonas cordilleranas . Las provincias que serán afectadas por los fenómenos son Neuquén, Río Negro y parte de Mendoza. Se espera que el clima se mantenga inestable desde el viernes hasta el domingo. Las condiciones podrían interrumpir las rutas de montaña y reducir notablemente la visibilidad.

En esta línea, otras provincias mantienen alertas por lluvias para el fin de semana. Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y parte de Entre Ríos quedarán envueltos bajo intensas tormentas. Se esperan acumulados de lluvias que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Generado con IA.

Recomendaciones del SMN antes las alertas vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar recaudos específicos según cada situación:

Alerta por nevadas

Evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.

Circular con extrema precaución y verificar el estado de las rutas.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Contar con abrigo suficiente y elementos de emergencia.

nte tormentas fuertes y lluvias intensas

No sacar la basura y mantener limpios desagües y canaletas.

Evitar permanecer en espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

No circular por calles anegadas.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala que el clima continuará de la siguiente manera: