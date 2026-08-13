Rociar vinagre en los espejitos del coche por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Las mañanas de mucho frío suelen traer un problema conocido para quienes tienen auto: los espejos y el parabrisas amanecen cubiertos de hielo o escarcha, lo que obliga a raspar el vidrio antes de salir.

Frente a esto, existe un método simple que muchas personas ya aplican la noche anterior: rociar vinagre sobre el cristal.

Por qué el vinagre ayuda

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que reduce el punto de congelación del agua.

Esto significa que, al aplicarlo sobre una superficie de vidrio, el agua presente en el ambiente necesita una temperatura más baja para congelarse que la que necesitaría normalmente.

Por esta razón, rociar vinagre sobre los espejos o el parabrisas la noche anterior a un día muy frío puede frenar o prevenir la acumulación de capas gruesas de hielo y escarcha, facilitando la visibilidad a la mañana siguiente sin tener que recurrir al raspador.

Rociar vinagre sobre los espejos o el parabrisas puede frenar o prevenir la acumulación de capas gruesas de hielo y escarcha. Imagen generada con Gemini IA

Cómo aplicarlo correctamente en el auto

Para aprovechar este método, se recomienda:

Preparar una mezcla de vinagre y agua en partes iguales y colocarla en un rociador.

Aplicarla sobre los espejos retrovisores y el parabrisas la noche anterior, cuando se anticipa una jornada de mucho frío.

Secar la superficie con un paño limpio después de rociar, para evitar que queden marcas o manchas al secarse.

Repetir la aplicación en cada jornada de frío intenso, ya que el efecto no es permanente.