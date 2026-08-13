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Mantener el patio libre de marcas de orina de gatos o perros ajenos es un problema habitual para quienes tienen jardín, plantas o macetas al aire libre.
Frente a esto, existe un método simple y económico que muchas personas ya aplican en sus hogares: rociar vinagre en las zonas donde estos animales suelen marcar territorio.
Por qué el vinagre funciona como disuasivo
Los gatos y los perros tienen un olfato mucho más sensible que el de las personas, y utilizan el olor para orientarse y delimitar su territorio. El vinagre tiene un aroma penetrante e intenso, que resulta desagradable para estos animales y los lleva a evitar la zona en lugar de acercarse a marcarla nuevamente.
A diferencia de otros métodos, el vinagre es una opción accesible, económica y de fácil aplicación, ya que es un producto que suele estar disponible en cualquier hogar.
Cómo y dónde aplicarlo en el patio
Para aprovechar este método, se recomienda:
- Diluir el vinagre en agua (partes iguales) y colocarlo en un rociador.
- Aplicarlo en esquinas, bordes de paredes, macetas y la base de las plantas, que suelen ser los puntos más elegidos por los animales para marcar territorio.
- Repetir la aplicación cada pocos días, ya que el olor se disipa con el tiempo, especialmente después de la lluvia o el riego.
- Evitar rociar directamente sobre plantas sensibles, ya que el vinagre es ácido y en altas concentraciones puede afectar algunas especies.
Este método no daña a los animales ni representa un riesgo para ellos: simplemente los aleja del área gracias al olor, sin necesidad de productos químicos ni dispositivos adicionales.
Se trata de un recurso natural y de bajo costo que puede combinarse con otras prácticas de cuidado del jardín para mantener el patio en mejores condiciones, evitando el desgaste de plantas y superficies por la exposición reiterada a la orina.