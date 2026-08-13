Rociar vinagre en el patio de la casa por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Mantener el patio libre de marcas de orina de gatos o perros ajenos es un problema habitual para quienes tienen jardín, plantas o macetas al aire libre.

Frente a esto, existe un método simple y económico que muchas personas ya aplican en sus hogares: rociar vinagre en las zonas donde estos animales suelen marcar territorio.

Rociar vinagre en el patio de la casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve. Imagen generada con Gemini IA

Por qué el vinagre funciona como disuasivo

Los gatos y los perros tienen un olfato mucho más sensible que el de las personas, y utilizan el olor para orientarse y delimitar su territorio. El vinagre tiene un aroma penetrante e intenso, que resulta desagradable para estos animales y los lleva a evitar la zona en lugar de acercarse a marcarla nuevamente.

A diferencia de otros métodos, el vinagre es una opción accesible, económica y de fácil aplicación , ya que es un producto que suele estar disponible en cualquier hogar.

Cómo y dónde aplicarlo en el patio

Para aprovechar este método, se recomienda:

Diluir el vinagre en agua (partes iguales) y colocarlo en un rociador .

Aplicarlo en esquinas, bordes de paredes, macetas y la base de las plantas , que suelen ser los puntos más elegidos por los animales para marcar territorio.

Repetir la aplicación cada pocos días, ya que el olor se disipa con el tiempo, especialmente después de la lluvia o el riego.

Evitar rociar directamente sobre plantas sensibles, ya que el vinagre es ácido y en altas concentraciones puede afectar algunas especies.

Este método no daña a los animales ni representa un riesgo para ellos: simplemente los aleja del área gracias al olor, sin necesidad de productos químicos ni dispositivos adicionales.

Se trata de un recurso natural y de bajo costo que puede combinarse con otras prácticas de cuidado del jardín para mantener el patio en mejores condiciones, evitando el desgaste de plantas y superficies por la exposición reiterada a la orina.