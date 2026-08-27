Por qué las bolsas de papas fritas están llenas de aire: al final no era una avivada de los kiosqueros ni de las marcas.

Existe una creencia popular muy extendida de que las bolsas de papas fritas están llenas de aire para que las marcas vendan menos al mismo precio. Sin embargo, no puede ser más erróneo, ya que se trata de una estrategia que ayuda a conservar mejor los alimentos.

Cada vez que una persona abre un paquete, suele aparecer la misma sensación de que el envase es mucho más grande de la cantidad de papas que contiene. Este volumen no es una “avivada”, sino que las empresas reemplazan el oxígeno por nitrógeno , un gas que protege las papas y extiende su vida útil.

Por qué las bolsas de paspas fritas están llenas de nitrógeno

El principal enemigo de las papas fritas es el oxígeno. Cuando entran en contacto con los aceites utilizados en la cocción comienza un proceso de oxidación que altera el sabor y la textura. Con el paso del tiempo, las grasas pueden empezar a descomponerse.

Por qué las bolsas de papas fritas están llenas de aire: al final no era una avivada de los kiosqueros ni de las marcas.

Para retrasar el deterioro, las máquinas expulsan gran parte del aire y las llenas de nitrógeno. Se trata de un gas poco reactivo que reduce el contacto con el oxígeno y las mantiene crocantes.

Además, este gas funciona como un colchón protector. Al ser las papas muy frágiles, pueden romperse en los procesos de traslado, manipulación y almacenamiento. Si estuvieran vacías, el envase presionaría directamente y se romperían.

Principales funciones del nitrógeno en las bolsas de papas fritas

El espacio entre las papas y el envase, cubierto de nitrógeno, cumple varias funciones: