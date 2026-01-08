En esta noticia La planta en Mar del Plata

La empresa estadounidense de papas fritas congeladas Lamb Weston anunció el cierre de su planta ubicada en Munro, en la provincia de Buenos Aires, y la desvinculación de alrededor de 100 personas. La decisión forma parte de un proceso de reorganización industrial que apunta a concentrar toda su operación regional en Mar del Plata , donde la empresa inauguró en octubre una nueva planta tras invertir u$s 320 millones.

Según informó la estadounidense en un comunicado, el cierre responde a una estrategia global orientada a mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa, en el marco de una revisión de su red de manufactura a nivel mundial.

La producción que se realizaba en Munro será absorbida por la planta marplatense, considerada la más grande de la empresa en el continente. En ese contexto, la compañía indicó que los operarios afectados recibirán los paquetes de indemnización correspondientes.

La planta en Mar del Plata

La planta que Lamb Weston inauguró en octubre en Mar del Plata demandó una inversión cercana a los u$s 320 millones y fue concebida como la base productiva de la compañía para América latina y el Caribe. La fábrica tiene una fuerte orientación exportadora y apunta a abastecer a la mayor cantidad posible de los 33 mercados que integran la región.

Entre el 80% y el 85% de la producción estará destinada a la exportación. Brasil aparece como el principal destino, aunque la compañía también evalúa envíos a México, los Estados Unidos y otros países de América Central. En el mercado local, el foco está puesto en la provisión a grandes clientes, mercados mayoristas y restaurantes, mientras que la venta directa al consumidor final representa una porción menor del negocio.

La planta está ubicada en una zona con fuerte producción de papa y acceso al puerto. En la Argentina se producen alrededor de 3 millones de toneladas de papa fresca por año, cultivadas en unas 70.000 hectáreas concentradas principalmente en Balcarce, Mar del Plata y Tandil . De ese total, unas 11.000 hectáreas se destinan a la industria de papa prefrita congelada. A su vez, la planta se encuentra a unos 16 kilómetros del puerto marplatense, un punto central para reducir costos logísticos en un negocio con fuerte salida al exterior.