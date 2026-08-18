Lograr papas fritas perfectamente crujientes es un arte que muchos chefs dominan, y hay un ingrediente secreto que suele marcar la diferencia: el vinagre. Este sencillo truco no solo realza el sabor, sino que también ayuda a conseguir una textura más crocante e irresistible.

Con esta técnica, cualquier amante de la cocina puede llevar sus preparaciones a otro nivel. El resultado son papas fritas con una textura y un sabor dignos de los mejores restaurantes, ideales para sorprender a familiares y amigos.

Cómo lograr papas fritas crujientes con vinagre

El vinagre se utilizo como un secreto culinario en los mejores restaurantes del mundo para conseguir papas fritas con esa textura crujiente que todos buscan. Este ingrediente ayuda a modificar el almidón presente en las papas, lo que a su vez mejora su capacidad de dorarse y, por ende, su crocancia. La clave radica en sumergir las papas en una mezcla de agua y vinagre antes de freírlas, permitiendo que absorban un poco del sabor ácido, pero también generen una superficie más resistente al aceite.

Una vez que las papas estuvieron en remojo en la solución de agua y vinagre, se recomienda escurrirlas y secarlas bien con un paño limpio. Este paso es fundamental, ya que cualquier residuo de humedad puede hacer que las papas se cocinen al vapor en lugar de freírse. Para obtener el mejor resultado, se sugiere utilizar la sartén Hudson Línea Granito Stone para Inducción, que permite una distribución uniforme del calor gracias a su elaboración en aluminio forjado.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

El tiempo de cocción también juega un rol importante. Una vez que las papas estén secas, es ideal dejarlas en el aceite caliente justo hasta que obtengan un color dorado. Usar una sartén Hudson garantiza que el aceite mantenga la temperatura adecuada, lo cual ayuda a conseguir ese exterior crujiente mientras el interior se mantiene suave. Esto resulta en un plato equilibrado y delicioso, listo para ser disfrutado.

Beneficios del vinagre en la fritura de papas

El uso del vinagre en la preparación de papas fritas no solo mejora su textura, sino que también puede potenciar el sabor. El ácido del vinagre actúa como un potenciador de sabor natural que resalta el gusto de las papas, haciéndolas más sabrosas y apetecibles. Este truco se volvió tan popular que muchos chefs lo recomiendan como un paso esencial para cualquier receta de papas fritas.

Además, incluir el vinagre en la fritura puede ayudar a que las papas mantengan su forma, evitando que se deshagan durante la cocción. Este detalle es especialmente importante cuando se trata de servir platos que requieran presentaciones cuidadosas. Al utilizar una sartén Hudson Línea Granito Stone para Inducción, se logra un acabado óptimo, gracias a su superficie antiadherente que facilita el manejo de las papas durante el cocinado.

Por último, optar por el vinagre no solo aporta beneficios en la textura y el sabor, sino que también es un método simple y accesible para quienes buscan mejorar sus habilidades culinarias. Realizar este paso añade un nuevo nivel de sofisticación a un plato clásico como las papas fritas, demostrando que a veces, los secretos mejor guardados son los más sencillos de aplicar.