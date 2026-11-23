El pronóstico para los próximos días anticipa un comienzo de semana con temperaturas elevadas en Buenos Aires. Este lunes 23 de noviembre, el termómetro llegará a los 31°C y el calor continuará durante el martes, antes de que el ingreso de aire más fresco modifique las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación será diferente en otras regiones de Argentina: varias provincias tendrán advertencias por tormentas y fuertes vientos, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Buenos Aires tendrá una máxima de 31 grados durante el feriado

La semana comenzará con condiciones cálidas en el AMBA. Para este lunes se espera una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 31°C, con momentos de nubosidad y períodos de sol durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades estimadas de entre 10 y 20 km/h. Además, la baja humedad hará que las altas temperaturas se perciban como un calor más seco. Las posibilidades de precipitaciones serán bajas.

El calor continuará en Buenos Aires durante los primeros días de la semana, pero se espera un descenso de las temperaturas a partir del miércoles. Shutterstock

Cuándo bajará la temperatura en el AMBA: el pronóstico para el martes y miércoles

El martes 24 continuará el ambiente caluroso, aunque con mayor presencia de nubes. La temperatura oscilará entre los 19°C y los 30°C . También podrían registrarse lluvias débiles y aisladas, principalmente en sectores del sur y oeste del conurbano.

Otra de las novedades será el cambio en la dirección del viento: se esperan ráfagas del sudoeste y velocidades de entre 20 y 30 km/h.

Para el miércoles, en cambio, se anticipa una mañana más fresca, con mínimas de entre 12°C y 14°C. Por la tarde, las temperaturas volverán a subir y las máximas se ubicarán entre los 26°C y los 29°C.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires el jueves 26 de noviembre

El jueves se perfila como una jornada con condiciones estables y poca nubosidad. Las temperaturas mínimas estarán entre los 11°C y los 15°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 24°C y los 28°C.