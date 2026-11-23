El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recordó que sus afiliados no deben pagar sumas extra por las prestaciones médicas incluidas en la cobertura de la obra social.

La prohibición alcanza a médicos de cabecera, especialistas, clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico que forman parte de la cartilla oficial.

La advertencia apunta a evitar que jubilados y pensionados deban afrontar gastos que no les corresponden. Según informó el organismo previsional, ningún prestador está autorizado a exigir dinero extra por una consulta, la emisión de una receta, una orden médica o la realización de estudios contemplados en el sistema de cobertura.

Qué servicios de PAMI deben brindarse sin cobrar un adicional

Las prestaciones médicas incluidas en la cobertura de PAMI deben brindarse sin pagos extra por parte de los afiliados. Esto comprende las consultas con médicos de cabecera y especialistas, la emisión de recetas y órdenes médicas, los estudios clínicos y las prácticas de diagnóstico.

La disposición también alcanza a clínicas, centros de salud, laboratorios y establecimientos privados que trabajan con la obra social. Por lo tanto, ningún profesional o institución adherida puede condicionar la atención al pago de un importe adicional.

El organismo sostiene que los prestadores reciben una remuneración por los servicios que brindan a través del sistema de PAMI. En consecuencia, exigir un monto adicional al paciente por una prestación cubierta constituye una irregularidad que puede ser denunciada.

PAMI recordó que los médicos, especialistas, clínicas y laboratorios de su cartilla no pueden cobrar un plus por prestaciones cubiertas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si un médico o prestador exige el pago de un plus

Ante un pedido de dinero que no corresponde, la recomendación es no abonar el importe solicitado y reunir la mayor cantidad de información posible sobre lo sucedido.

Para respaldar el reclamo, es conveniente registrar el nombre del profesional o del establecimiento, la fecha de atención y cualquier otro dato que permita identificar la prestación. Si el afiliado ya pagó el adicional, debe conservar el recibo o comprobante de la operación.

Esta documentación puede resultar útil durante la investigación del caso, ya que permite identificar al prestador involucrado y aportar elementos para verificar la irregularidad.

Cómo denunciar un cobro indebido ante PAMI

Los afiliados y sus familiares cuentan con tres alternativas para informar que un profesional o establecimiento solicitó un pago adicional por una prestación cubierta.

Los canales habilitados son:

Por teléfono: a través de la línea gratuita 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde.

Por internet: mediante el sitio web oficial de PAMI, donde se puede completar la presentación del reclamo.

Presencialmente: en la agencia del organismo más cercana al domicilio del afiliado.

Una vez recibida la denuncia, las áreas correspondientes pueden analizar los datos aportados y evaluar las medidas administrativas que correspondan. Si se comprueba que el prestador incurrió en una práctica irregular, PAMI puede aplicar las sanciones previstas para estos casos.