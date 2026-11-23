Según las instrucciones del Modelo 650, la documentación obligatoria incluye la escritura de aceptación de herencia o, si no existe, el inventario de bienes y herederos.

Los herederos que viven fuera de España deben presentar ante Hacienda una serie de documentos obligatorios para recibir una herencia situada en el país. La Agencia Tributaria (AEAT) los exige junto con el Modelo 650, el formulario del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando el tributo corresponde a la Administración estatal.

Los no residentes presentan el modelo de forma telemática, en la sede electrónica de la AEAT y con certificado digital o Cl@ve, ya sea el propio heredero o una persona apoderada.

Los documentos obligatorios que exige Hacienda

Según las instrucciones del Modelo 650, la documentación obligatoria incluye la escritura de aceptación de herencia o, si no existe, el inventario de bienes y herederos. A ella se suman el certificado de defunción y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad.

También es obligatorio el testamento o, si no hay, la declaración de herederos. Cuando existe un certificado sucesorio europeo, puede aportarse su copia auténtica en lugar del certificado de defunción y del testamento.

El Modelo 650 debe presentarse dentro del plazo de seis meses desde el fallecimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Representante en España y documentos extranjeros

Los herederos que no residen en otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista asistencia mutua deben nombrar a una persona física o jurídica con residencia en España que los represente. El poder se aporta junto con la autoliquidación, en original y no en fotocopia.

Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deben presentarse con Apostilla de La Haya y traducción jurada.

Otros documentos y plazo de presentación

Según el caso, Hacienda pide además el pasaporte, el DNI o el NIE de los herederos, el título de adquisición y el recibo del IBI de los inmuebles, certificados bancarios con los saldos a la fecha del fallecimiento y los contratos de seguros de vida.

El Modelo 650 debe presentarse dentro del plazo de seis meses desde el fallecimiento, según explicó El Cronista España.