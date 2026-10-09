Dónde y cómo realizar el trámite de la Constancia de no deudor alimentario en CDMX.

Para todas las personas en Ciudad de México que necesitan tramitar su Constancia de No Deudor Alimentario Moroso ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM, tomen nota de cómo, dónde y cuándo se debe realizar este trámite.

La Constancia de No Deudor Alimentario Moroso acredita a las personas como ciudadanos no inscritos ante el REDEM y ante el Registro Civil o en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, RNOA. Cuando una persona necesita demostrar que está libre de deudas alimentarias, deberá, por ejemplo en casos como en nombramientos de cargos a nivel público, acceder a un empleo público o inclusive, contraer matrimonio civil, deberá hacer el trámite.

Las personas que quieran ocupar cargos públicos o contraer matrimonio por lo civil, deberan tramitar la constancia de no deudor alimentario moroso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo y dónde se realiza el trámite para la Constancia de No Deudor Alimentario

El trámite para tener la Constancia de No Deudor Alimentario Moroso se realiza en el sitio oficial de Deudores alimentarios del Registro Civil de la Ciudad de México.

Para llevarlo a cabo se necesita Nombre y apellidos de la persona de la cual se solicitará la Constancia de No Deudor Alimentario (REDAM) y no tiene ningún costo y se hace 100% en línea.

Paso a paso de cómo y dónde tramitar la Constancia de No Deudor Alimentario de manera digital:

1. Ingresa a: https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx/

2. Ingresa con tu cuenta Llave CDMX, en caso de no contar con ella podrás crear una

3. Captura nombre (s) ,apellidos y fecha de nacimiento

4. Da clic en buscar y en su caso aparecerán las coincidencias para que puedas descargar tu Constancia

La respuesta es de forma inmediata según el Gobierno de la Ciudad de México y el documento no tiene vigencia.

Los resultados y la constancia se entrega de inmedito. Patallazo sitio oficial de deudores alimentarios

Quiénes y cuándo deben tramitar la Constancia de No Deudor Alimentario Moroso

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que toda “persona física que requiera comprobar actos o hechos relacionados con el estado civil, o la inexistencia de los mismos en la Ciudad de México”, está en la obligación de solicitar Constancia de No Deudor Alimentario Moroso.

En otras palabras, este trámite lo deben realizar las personas que estuvieron reportadas ante la REDEM y necesiten demostrar que ya están al día o bien, todas las personas que necesiten por requisito público acreditar que no están reportados como deudores alimentarios morosos. Algunos de los casos más comunes son los siguientes:

Trámites de Matrimonio Civil

Postulación a Cargos de Elección Popular

Nombramientos y Empleo Público

Trámites Patrimoniales y Comerciales

Trámites Oficiales según Ley Marco del RNOA

La respuesta a la Constancia de No Deudor Alimentario Moroso, según el Gobierno de México, debe ser conservada para fines de acreditación, inspección y verificación, por parte de las entidades y autoridades que así lo precisen.