Visita del papa León XIV: cuáles son las 7 líneas de trenes que tendrán servicios nocturnos

La visita del papa León XIV a la Argentina obligará a modificar el funcionamiento habitual del transporte público durante varios días de noviembre.

Para facilitar el traslado de los fieles hacia las distintas celebraciones, se confirmó un operativo especial que incluirá frecuencias y trenes durante la madrugada.

Las medida alcanzará a siete líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tendrán servicios adicionales y horarios extendidos. El esquema contempla viajes desde la medianoche y refuerzos en ciertas jornadas para facilitar el traslado de los pasajeros.

Visita del papa León XIV: cuáles son las 7 líneas de trenes que tendrán servicios nocturnos

El operativo especial contempla servicios ferroviarios nocturnos en las siguiente líneas:

Sarmiento San Martín Mitre Roca Belgrano Sur Belgrano Norte Urquiza

La extensión de los horarios busca facilitar los desplazamientos durante las actividades religiosas previstas tanto en Buenos Aires como Luján.

La extensión de los horarios busca facilitar los desplazamientos durante las actividades religiosas previstas tanto en Buenos Aires como Luján. (Foto: Trenes Argentinos) Trenes Argentinos

Los servicios especiales comenzarán a las 00:00 del lunes 9 de noviembre y se extenderán durante toda esa madrugada . También habrá refuerzos y ampliaciones horarias durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 .

Cabe destacar que los trenes circularán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, a pesar de los feriados establecidos para esas jornadas.

¿Qué estaciones estarán cerradas y dónde habrá restricciones en los trenes?

El operativo también contempla restricciones ferroviarias por razones de seguridad, especialmente en las zonas cercanas a las actividades previstas en Palermo.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios el jueves 12 .