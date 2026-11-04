Tras varios años sin funcionar, los andenes centrales de las estaciones de trenes Ramos Mejía y Ciudadela volvieron a estar operativos. Los servicios del ramal Once - Moreno volverán a detenerse en las plataformas centrales de ambas paradas ferroviarias.

Se realizaron mejoras clave en las estructuras para garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que utilizan diariamente el servicio, además de otras obras de remodelación.

Qué obras se realizaron en la estación de Ramos Mejía

Los andenes centrales de la parada de Ramos Mejía no se utilizaban desde 2017. Las obras en la estación de tren incluyeron la construcción del andén central para mejorar la seguridad operacional. Además, se realizaron otras tareas como:

Instalación de nuevas escaleras y una rampa de acceso.

Colocación de solado háptico reglamentario.

La construcción de espacios guardahombre debajo de los andenes.

Instalación de nuevos refugios.

Construcción de un módulo de acceso SUBE y de la conexión con el túnel peatonal.

En este contexto, continúan los trabajos de restauración del edificio histórico de la estación, las boleterías, el hall principal y el centro de atención al pasajero.

Tras casi una década de espera, reabrieron los andenes de una popular estación de tren que conecta la Ciudad con el conurbano.

Las mejoras en la estación de Ciudadela

En la parada ferroviaria de Ciudadela, Trenes Argentinos realizó trabajos para acondicionar la plataforma y mejorar la seguridad de los usuarios.

Se colocaron nuevas luminarias y monitores que indican la llegada del próximo tren, el acondicionamiento del módulo SUBE, la pintura de las dependencias y puesta en funcionamiento de cámaras de vigilancia y equipos de anuncios de pasajeros.

El cambio clave en la circulación de los trenes

Los trenes de la línea Sarmiento del ramal Once - Moreno circularán por las vías centrales en ambas estaciones, lo que permitirá aprovechar los cuatro andenes habilitados y contar con más alternativas para organizar los servicios.

El cambio también busca reducir el riesgo de incidentes con vehículos en los pasos a nivel, al desplazar la circulación ferroviaria hacia las vías centrales.