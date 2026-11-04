Sergio Ramos atraviesa una etapa diferente de su vida. Después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo y de su último paso por el Monterrey de México, el defensor español dedica parte de su tiempo a la cría de caballos de pura raza española.

El futbolista encontró en La Alegría, una finca de 44 hectáreas ubicada en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla, el espacio para desarrollar su emprendimiento ecuestre.

Allí funciona Yeguada SR4, una iniciativa que combina su pasión por los animales y una actividad empresarial.

Cómo es la finca de 44 hectáreas donde Sergio Ramos cría caballos

La propiedad La Alegría cuenta con instalaciones especialmente preparadas para la actividad ecuestre. Según detalla el sitio oficial de Yeguada SR4, el establecimiento tiene:

28 boxes para los caballos.

10 parideras.

Una pista cubierta de geotextil.

Dos pistas al aire libre.

Una pista circular para dar cuerda.

Un caminador para el ejercicio diario de los animales.

El lugar se encuentra en Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla, y funciona como uno de los principales proyectos personales del exdefensor del Real Madrid.

Además de la actividad ecuestre, la propiedad cuenta con espacios destinados a la vida familiar y el ocio. El complejo incluye una vivienda de estilo andaluz, una pileta, un lago artificial, una cancha de fútbol siete, una pista de pádel y una plaza de toros privada.

Sergio Ramos. Redes Sociales

El sueño de Sergio Ramos que comenzó hace más de una década

La relación de Ramos con los caballos no surgió después de su salida del fútbol profesional. Se trata de una afición que, según explica la propia empresa, nació durante su infancia y estuvo vinculada con su entorno familiar y las tradiciones de Andalucía.

La Yeguada SR4 comenzó a desarrollarse en 2012. Desde entonces, el futbolista invirtió recursos y trabajó junto con especialistas para seleccionar y criar ejemplares de Pura Raza Española (PRE).

El objetivo del establecimiento es conseguir animales con buenos movimientos, una genética cuidada y características físicas que les permitan desempeñarse en distintas actividades ecuestres.

Uno de sus ejemplares más reconocidos es Yucatán de Ramos, que obtuvo el primer puesto en el Campeonato del Mundo del Caballo PRE en 2016 y 2018, de acuerdo con el registro de premios publicado por la propia yeguada.

El proyecto también tuvo reconocimiento en otros certámenes ecuestres de España y Europa.

Sergio Ramos. Redes Sociales

Los otros negocios de Sergio Ramos fuera del fútbol

A lo largo de su carrera, Ramos también participó en proyectos inmobiliarios y tecnológicos. Uno de ellos está vinculado con Sermos 32 SL, una sociedad utilizada para gestionar distintas inversiones y operaciones empresariales.

En el sector tecnológico, participó en una inversión en Fever, una plataforma dedicada a descubrir experiencias y actividades de ocio, junto con otros inversores, entre ellos el cantante Alejandro Sanz.

En 2026 también estuvo relacionado con un intento de adquisición de una participación mayoritaria del Sevilla FC, el club donde comenzó su carrera profesional. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.