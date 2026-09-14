Adiós Netflix: debe casi $4 millones de cuota alimentaria y la Justicia le puso una insólita sanción.

Una resolución judicial en Río Negro estableció una serie de restricciones contra un hombre que mantiene una importante deuda por la manutención de sus hijos. El expediente, tramitado en El Bolsón, refleja una situación de incumplimiento de la cuota alimentaria que llevó a la Justicia a disponer medidas poco habituales.

La suma reconocida en el proceso alcanza los $3.983.459,83, de acuerdo con la liquidación aprobada. Frente a la reiteración de la falta de pago, la jueza Paola Bernardini resolvió avanzar con diferentes herramientas para intentar que el padre cumpla con la obligación.

Qué plataformas podrían suspenderle al deudor

Una de las medidas más llamativas consiste en verificar si el hombre tiene suscripciones contratadas a su nombre en distintos servicios digitales. Para eso, el juzgado ordenó enviar comunicaciones a DirecTV, Max, Netflix, Disney+, Star+, Prime Video, Spotify y YouTube.

La Justicia verificará que el acusado tenga suscripciones activas.

Las empresas deberán informar si existen cuentas vigentes a nombre del deudor y, si las hubiera, proceder a su suspensión. Además, mientras permanezca el incumplimiento, deberán impedir que el hombre vuelva a contratar esos servicios.

La Justicia aclaró que no presume que el padre sea usuario de todas esas plataformas. Primero se realizará la consulta correspondiente y solamente se aplicará la restricción sobre aquellas suscripciones que efectivamente estén registradas a su nombre.

El pedido había sido presentado por la expareja del hombre, madre de sus hijos, y recibió el respaldo del Defensor de Menores e Incapaces Horacio Cabrera.

También le suspendieron la licencia y buscan sus bienes

Las medidas adoptadas por el Juzgado Multifueros de El Bolsón fueron más allá de las plataformas de entretenimiento. La resolución también ordenó comunicar la situación a la Municipalidad de Cipolletti para que se inhabilite la licencia de conducir del deudor y no pueda renovarla hasta que exista una nueva disposición judicial.

El expediente, además, ya contempla un embargo sobre una motocicleta. A esto se suma la búsqueda de posibles propiedades: el juzgado pidió información a los registros inmobiliarios de Río Negro y Neuquén para determinar si existen bienes a nombre del hombre que puedan ser alcanzados por nuevos embargos.

El fallo también incluye el embargo de bienes y la inhabilitación para conducir.

La resolución se apoyó en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite establecer medidas razonables frente al incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias. La jueza señaló que el objetivo de estas herramientas es favorecer el cumplimiento de la sentencia y no imponer un castigo.

El fallo también destacó que la obligación de garantizar alimentos constituye un derecho fundamental de los hijos y que su incumplimiento puede comprometer su acceso a un nivel de vida adecuado. Además, consideró que la falta de cumplimiento de responsabilidades esenciales hacia los hijos puede configurar violencia económica contra la progenitora, según lo establecido por la Ley 26.485.