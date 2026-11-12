Las trabajadoras de casas particulares que se desempeñan en determinadas provincias tienen derecho a percibir un plus del 31% por zona desfavorable.

Las empleadas domésticas que trabajan en determinadas regiones de Argentina deben cobrar un adicional del 31% sobre sus salarios en concepto de zona desfavorable .

Se trata de un beneficio contemplado dentro del régimen de trabajo en casas particulares, establecido por la Ley 26.844 y actualizado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El plus representa un incremento sobre la remuneración correspondiente y alcanza a quienes desarrollan tareas en jurisdicciones específicas del país. Su aplicación depende del lugar donde se encuentra el domicilio de la relación laboral.

Empleadas domésticas: cuáles son las provincias donde deben cobrar un adicional del 31%

De acuerdo con la información publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el adicional por zona desfavorable del 31% corresponde al personal de casas particulares que presta servicios en las siguientes provincias:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

La normativa establece que el porcentaje debe calcularse sobre la remuneración particular. El adicional se aplica independientemente de la categoría laboral en la que se encuentre registrada la trabajadora.

Cuánto cobran las empleadas domésticas con el adicional del 31% en noviembre de 2026

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El plus salarial equivale al 31% de la remuneración y debe contemplarse en la liquidación de haberes de las trabajadoras alcanzadas por esta disposición.

Para tomar como referencia los valores vigentes en noviembre de 2026, el personal para tareas generales que trabaja con retiro tiene un salario básico mensual de $512.142,96.

Al incorporar el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31%, el cálculo queda de la siguiente manera:

Salario básico mensual: $512.142,96.

Adicional por zona desfavorable (31%): $158.764,32.

Total con zona desfavorable: $670.907,28.

Por lo tanto, una empleada doméstica de esta categoría que trabaje en alguna de las jurisdicciones alcanzadas debe percibir un mínimo de $670.907,28 mensuales, antes de incorporar el adicional por antigüedad y otros conceptos que pudieran corresponder.

Este porcentaje fue actualizado y pasó del 30% al 31% a partir del 1 de abril de 2026, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Qué establece la Ley 26.844 para las empleadas domésticas

La Ley 26.844 regula las condiciones laborales del personal de casas particulares en Argentina. El régimen contempla derechos y obligaciones tanto para las trabajadoras como para quienes las contratan.

Entre sus disposiciones se encuentran las condiciones de contratación, las categorías laborales, las remuneraciones mínimas, las licencias y los distintos adicionales salariales que pueden corresponder según cada relación de trabajo.

En este marco, el adicional por zona desfavorable constituye un concepto que los empleadores deben contemplar cuando el domicilio de explotación se encuentra dentro de las jurisdicciones alcanzadas.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por antigüedad y cómo se calcula

Además del adicional por zona desfavorable, el personal de casas particulares tiene derecho a percibir un plus por antigüedad del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

En los casos en los que la trabajadora tenga derecho al adicional por su lugar de trabajo, este importe también se incorpora a la base utilizada para calcular la antigüedad.

De esta manera, ambos conceptos pueden acumularse y deben contemplarse al momento de liquidar los haberes.