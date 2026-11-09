Estacionar en determinados sectores de la vía pública puede traer consecuencias que van más allá de una multa. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en qué situaciones las autoridades están habilitadas para retener vehículos y trasladarlos a un depósito, incluso cuando se encuentran estacionados.

Concretamente, la normativa contempla distintos escenarios en los que un automóvil puede ser removido por las autoridades de tránsito. Entre ellos, hay dos situaciones vinculadas directamente con el estacionamiento que los conductores deben conocer para evitar gastos adicionales y problemas al momento de recuperar su vehículo.

¿Cuáles son los dos lugares donde no se puede estacionar y podrían remover el vehículo?

El artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito establece las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden realizar una retención preventiva de vehículos. Entre los motivos contemplados, el inciso C, apartado 5, incluye determinados casos de estacionamiento indebido.

El artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito establece las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden realizar una retención preventiva de vehículos. (Imagen ilustrativa generada con IA) Gemini.

En concreto, los dos escenarios que pueden derivar en la remoción del vehículo son:

Lugares donde se obstruya la circulación o la visibilidad : cuando un automóvil estacionado dificulte el tránsito de otros vehículos o impida una correcta visibilidad en la vía pública.

Espacios destinados a vehículos de emergencia o transporte público de pasajeros: cuando un conductor ocupe sectores reservados para estos servicios.

¿Qué otros autos pueden ser llevados al depósito según la Ley de Tránsito?

El artículo 72 de la Ley también contempla otras situaciones en las que un vehículo puede quedar retenido preventivamente. Una de ellas ocurre cuando el automóvil está abandonado en la vía pública y otra cuando sufrió deterioros que le impiden circular y no fue reparado o retirado de inmediato.

Además, la normativa habilita la retención de vehículos que no cumplan con las condiciones de seguridad reglamentarias o que sean conducidos por personas que no estén habilitadas para ese tipo de automotor .

También están contemplados los casos de transporte de pasajeros o de carga que funcione sin los permisos, autorizaciones o habilitaciones exigidos, así como los vehículos que circulen excedidos en peso o dimensiones.

¿Cómo recuperar un auto removido y quién debe pagar los gastos de traslado?

Cuando las autoridades disponen remover los vehículos por alguno de los motivos contemplados en el artículo 72, el automóvil puede ser trasladado a los depósitos que indiquen las autoridades.

Para recuperarlo, el propietario o la persona que tenga su tenencia legítima deberá acreditar esa condición ante las autoridades correspondientes.

Además, la normativa establece que los gastos ocasionados por el procedimiento estarán a cargo del propietario y deberán abonarse antes de retirar el vehículo del depósito.