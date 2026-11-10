El cronograma oficial establece la llegada del papa León XIV a las 20:15 y la finalización del encuentro para las 22:00 h.

El encuentro del papa león XIV con los jóvenes tendrá un operativo especial de seguridad y organización este martes 10 de noviembre en Palermo.

El evento, previsto para las 20:15 en el Monumento de los Españoles, convocará a miles de personas y tendrá controles en distintos accesos.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad confirmó una lista de objetos permitidos y prohibidos para quienes quieran participar de la convocatoria. Entre las restricciones, figuran elementos de uso cotidiano que no se podrán ingresar al predio.

Encuentro del papa León XIV en Palermo: qué objetos estarán prohibidos

El operativo de la Ciudad contempla controles en los accesos al corredor dispuesto sobre la avenida Del Libertador, desde el Monumento de los Españoles hasta la zona de Olleros. Allí se distribuirá el público en diferentes sectores, con corredores de circulación y egreso.

Los jóvenes que quieran ingresar este martes 10 de noviembre al encuentro con el papa León XIV en Palermo deberán consultar la lista de objetos prohibidos. (Foto: NA) Mariano Sánchez

Entre los elementos que los jóvenes tendrán prohibido ingresar , se encuentran:

Botellas y recipientes de vidrio.

Paraguas que no sean plegables.

Bebidas alcohólicas.

Velas y elementos punzocortantes.

Armas y pirotecnia.

Drones, láseres y punteros láser.

Mascotas.

Valijas, bolsos grandes y mochilas de más de 15 litros.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Megáfonos y bocinas de aire.

Computadoras y carpas o sombrillas.

También estarán restringidos los walkie-talkies, las astas rígidas y los objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

¿Qué elementos sí estarán permitidos durante el encuentro del papa León XIV con los jóvenes?

Los asistentes tendrán la posibilidad de ingresar con distintos artículos personales para permanecer durante la jornada. La organización también habilitó el ingreso de alimentos y recipientes, siempre que cumplan con las condiciones establecidas

La lista de elementos permitidos incluye:

Termos y equipos de mate.

Gorras, protector solar y repelente.

Abrigos y capas de lluvia.

Paraguas plegables.

Botellas y recipientes de plástico.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Baterías portátiles.

Alimentos con utensilios descartables.

Bolsas para residuos, pañuelos y toallas húmedas.

Bastones y muletas.

Pequeños binoculares.

Banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Cabe recordar que si bien el público general tendrá posibilidad de acceder al evento, la convocatoria también contempla a jóvenes previamente inscriptos, para quienes habrá ocho sectores identificados por colores y el ingreso se realizará mediante un código QR.

¿A qué hora comienza el encuentro del Papa y cuáles serán los accesos en Palermo?

La apertura de los accesos al público está prevista para las 12:00 del mediodía. Desde las 16 habrá música en vivo con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.

El cronograma oficial establece la llegada del papa León XIV a las 20:15 y la finalización del encuentro para las 22:00 h. Para organizar la circulación, se habilitarán ocho puntos de ingreso y egreso:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y luego por avenida Colombia. Destinado al público general sin código QR y personas con discapacidad. Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos. Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos. Olleros y avenida Luis María Campos. Teodoro García y avenida Luis María Campos. Virrey Vértiz y José Hernández. Olleros y Valentín Alsina. Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general. Se priorizará la orientación de los inscriptos.

Además, habrá calles destinadas exclusivamente a la desconcentración: Gorostiaga, Maure y Dorrego, todas hacia la avenida Luis María Campos .

Para facilitar el regreso, la Línea D del subte extenderá su servicio hasta la 1:30 h, con un operativo especial de desconcentración. También se habilitará un servicio de conexión en la Línea H entre Santa Fe y Once.