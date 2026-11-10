La leche de avena ha ganado popularidad en el último tiempo como alternativa a los lácteos por su sabor suave y su textura cremosa. Sin embargo, sus propiedades nutricionales difieren con la leche de vaca, lo que la convierte en una opción a considerar según la necesidad de cada persona.

Así lo ha determinado la Facultad de Medicina de Harvard a través de su división de medios Harvard Health, donde se comparó ambas bebidas y se señaló cuáles son sus principales diferencias en proteínas, carbohidratos, grasas y otros nutrientes.

Leche de avena o de vaca: cuál tiene más proteínas

Una de las principales diferencias entre ambas bebidas está en su aporte de proteínas. Según datos publicados por Harvard Health, una taza de leche de vaca semidescremada (2% de grasa) contiene 8 gramos de proteína, mientras que la misma cantidad de leche de avena sin azúcar aporta apenas 3 gramos.

Una de las principales diferencias entre ambas bebidas está en su aporte de proteínas. (Foto: Harvard Health) Harvard Health

La leche de avena también tiene más carbohidratos: aporta 16 gramos por taza, frente a los 12 gramos de la leche de vaca. En cambio, contiene menos grasas saturadas: 0,5 gramos frente a los 3 gramos de la bebida de origen animal.

En cuanto a otros nutrientes, ambas opciones aportan 120 calorías y 300 miligramos de calcio por taza. La leche de avena tiene 2 gramos de fibra, mientras que la de vaca no contiene este nutriente.

Además, la primera aporta 140 unidades internacionales de vitamina D, frente a las 100 de la segunda, aunque estos valores pueden variar según la marca.

¿Qué leche conviene elegir según las necesidades de cada persona?

Para quienes buscan aumentar el consumo de proteínas o reducir los carbohidratos, la leche de vaca puede ser una alternativa más conveniente.

Lauren Abeles, dietista titulada del Hospital Brigham and Women’s Faulkner, afiliado a Harvard , señaló que esto también puede ser importante para las personas con diabetes o prediabetes, ya que los carbohidratos de la leche de avena pueden contribuir a elevar los niveles de azúcar en sangre.

La especialista también advirtió que la diferencia puede acumularse cuando se consume leche de avena en distintas comidas, por ejemplo, al agregarla al café, los cereales o las preparaciones.

Por otro lado, quienes necesitan controlar el colesterol LDL deben prestar atención a las grasas saturadas: la Asociación Americana del Corazón recomienda limitar su consumo diario a alrededor de 13 gramos o menos en una dieta estándar de 2000 calorías.

No obstante, la leche de avena puede ser una gran alternativa para quienes siguen una alimentación vegana o tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca.

También es una opción para las personas con intolerancia a la lactosa, aunque en estos casos pueden elegir leche de vaca sin lactosa, que conserva un perfil nutricional similar al de la tradicional.