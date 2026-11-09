Números de facturación, un lápiz y una calculadora.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará una modificación en el sistema de facturación de los monotributistas sociales a partir del 1° de noviembre de 2026.

En este sentido, los contribuyentes deberán abandonar el uso habitual de los talonarios impresos y comenzar a emitir comprobantes electrónicos o utilizar un controlador fiscal para registrar sus operaciones.

La medida también alcanzará a los trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Promovido, quienes deberán adecuarse al nuevo mecanismo de facturación .

Qué cambia en el Monotributo Social desde noviembre

La modificación quedó establecida mediante la Resolución General 5893/2026, que eliminó la excepción que permitía a determinados pequeños contribuyentes emitir facturas manuales de manera habitual.

De esta forma, quienes estén inscriptos en el Monotributo Social deberán utilizar comprobantes electrónicos o un controlador fiscal para respaldar las ventas y los servicios que realicen. La misma obligación alcanzará a los trabajadores independientes del Monotributo Promovido.

Persona escaneando el código QR del Monotributo. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Sin embargo, los comprobantes impresos no desaparecerán por completo. ARCA permitirá utilizarlos únicamente cuando existan inconvenientes o contingencias que impidan emitir facturas mediante los sistemas habituales.

En esos casos, los talonarios manuales deberán contar con un Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente. La modificación no implica un cambio de categoría ni altera las condiciones generales del régimen, sino que establece una nueva modalidad para documentar las operaciones.

Cómo emitir facturas electrónicas en ARCA

Los monotributistas sociales que deban adaptarse al nuevo sistema podrán generar sus comprobantes desde el servicio Comprobantes en Línea, disponible en el sitio oficial del organismo.

Para hacerlo, tendrán que seguir estos pasos:

Ingresar a la página web de ARCA. Identificarse con CUIT y Clave Fiscal. Seleccionar el servicio Comprobantes en Línea. Elegir el contribuyente y el punto de venta habilitado. Ingresar en la opción para generar un nuevo comprobante. Completar los datos de la operación y del destinatario. Indicar el importe y revisar la información. Confirmar la emisión y descargar la factura electrónica.

A quiénes alcanza la nueva obligación

El cambio comprende a los inscriptos en el Monotributo Social y a los trabajadores independientes adheridos al Monotributo Promovido. Ambos grupos deberán adecuar su modalidad de facturación para cumplir con las nuevas disposiciones desde noviembre.

Por eso, quienes todavía utilizan talonarios impresos de manera habitual tendrán que habilitar el servicio de facturación electrónica o implementar un controlador fiscal antes del inicio de la nueva normativa. Los comprobantes manuales quedarán reservados para situaciones excepcionales.