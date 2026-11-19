Una familia frente a un ataúd y un ramo de rosas blancas.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas causas por las que una persona puede ser declarada indigna para suceder y quedar excluida de una herencia.

Entre ellas, contempla a quienes maltrataron gravemente al causante durante su vida o realizaron acciones que ofendieron gravemente su memoria después de su fallecimiento. Si se acredita alguna de estas conductas, pueden perder el derecho a recibir los bienes de la sucesión.

La indignidad es una figura legal que busca impedir que determinadas personas se beneficien de una herencia cuando incurrieron en alguno de los comportamientos expresamente previstos por la normativa.

Qué herederos pueden perder la herencia por maltratar al fallecido u ofender su memoria

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial establece que son indignos de suceder quienes hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria.

La disposición no se refiere a cualquier discusión o conflicto familiar, sino a conductas cuya gravedad pueda acreditarse y que encuadren en esta causal .

De esta manera, un heredero que haya ejercido maltrato grave contra la persona fallecida o que, después de su muerte, haya realizado actos que representen una ofensa grave a su memoria puede ser excluido de la sucesión.

Tres hombres y una mujer vestidos de luto en un funeral.

La normativa también establece que, para aplicar cualquiera de las causas de indignidad, alcanza con demostrar que el hecho lesivo puede atribuirse a la persona señalada, sin que sea necesaria una condena penal.

Todas las causas por las que un heredero puede ser declarado indigno

Además del maltrato y las ofensas a la memoria del causante, el artículo 2281 contempla otros comportamientos que pueden provocar la exclusión de una persona de la herencia.

Entre ellos se encuentran:

Ser autor, cómplice o partícipe de un delito doloso contra el causante o sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos.

Haber acusado o denunciado al fallecido por un delito penado con prisión o reclusión, salvo las excepciones previstas por la ley.

No denunciar la muerte dolosa del causante dentro del mes de ocurrida, cuando corresponda hacerlo.

No haber proporcionado los alimentos debidos al fallecido o no haberlo llevado a un establecimiento adecuado cuando no podía valerse por sí mismo.

Que el padre extramatrimonial no haya reconocido voluntariamente al causante durante su minoría de edad.

Que el padre o la madre del fallecido hayan sido privados de la responsabilidad parental.

Haber manipulado la voluntad del causante para que otorgue, modifique o no realice un testamento.

Haber falsificado, alterado, sustraído, ocultado o sustituido el testamento.

Haber incurrido en otras causas de ingratitud que permiten revocar donaciones.

Cómo se excluye a un heredero por indignidad

La exclusión no se produce automáticamente. Según el artículo 2283, debe solicitarse mediante una demanda judicial después de abierta la sucesión y puede iniciarla quien pretende recibir los derechos hereditarios que le corresponderían a la persona señalada como indigna.