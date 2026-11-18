Dos mujeres y un hombre lloran desconsoladamente en el cementerio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas causas por las que una persona puede ser declarada indigna para suceder y quedar excluida de una herencia.

Una de ellas alcanza a los familiares o al cónyuge que no asistieron al causante cuando necesitaba alimentos o cuidados especiales, pero la legislación también contempla delitos, maltratos y maniobras relacionadas con el testamento.

Cuándo un familiar puede perder la herencia por no asistir al causante

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial incluye entre las causas de indignidad a los parientes o al cónyuge que no hayan proporcionado al causante los alimentos que le correspondían o que no lo hayan llevado a un establecimiento adecuado cuando no podía valerse por sí mismo .

Esta disposición contempla situaciones en las que una persona tenía obligaciones de asistencia hacia el fallecido y no las cumplió.

Una mujer triste coloca una rosa blanca sobre un ataúd. Shutterstock

Por lo tanto, si se acredita que un familiar omitió brindarle los alimentos debidos o garantizarle un lugar apropiado para recibir cuidados cuando lo necesitaba, puede ser excluido de la sucesión.

Todas las causas por las que un heredero puede ser declarado indigno

La legislación contempla otros motivos por los que una persona puede quedar excluida de una herencia. Entre ellos se encuentran:

Haber cometido, participado o sido cómplice de un delito doloso contra el causante o determinados familiares, como sus hijos, padres, cónyuge, conviviente o hermanos.

Haber maltratado gravemente al fallecido u ofendido gravemente su memoria.

Haberlo acusado o denunciado por un delito penado con prisión o reclusión, salvo las excepciones previstas por la ley.

No denunciar la muerte dolosa del causante dentro del mes de ocurrida, con las excepciones legales correspondientes.

Que el padre extramatrimonial no haya reconocido voluntariamente al causante durante su minoría de edad.

Que el padre o la madre del fallecido hayan sido privados de la responsabilidad parental.

Haber manipulado la voluntad del causante para que otorgue, modifique o no realice un testamento, o haber falsificado, alterado, sustraído, ocultado o sustituido ese documento.

Haber incurrido en otras causas de ingratitud que permiten revocar donaciones.

Cómo se solicita la exclusión de un heredero por indignidad

El artículo 2283 establece que la exclusión debe reclamarse mediante una demanda judicial después de abierta la sucesión y puede iniciarla la persona que pretende recibir los derechos hereditarios que le corresponderían al indigno.

Además, el artículo 2284 fija un plazo de tres años desde la apertura de la sucesión para excluir a un heredero por esta causa. En el caso de un legatario, el plazo comienza desde la entrega del legado.

Por otra parte, el causante puede perdonar la indignidad. Según el artículo 2282, un testamento posterior a los hechos que beneficia a la persona involucrada se considera un perdón, salvo que se demuestre que el fallecido desconocía la causa de indignidad al momento de otorgarlo.