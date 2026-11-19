Lluvias abundantes cayendo en la ciudad durante un día nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este viernes 20 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

La alerta compartida por el SMN indica que podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones abundantes, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Según el organismo, los acumulados de agua podrían alcanzar los 70 milímetros , aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

Dónde rige la alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, el aviso meteorológico comprende sectores del suroeste de la provincia de Buenos Aires, toda la zona costera y parte de la región central.

Las zonas de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

La advertencia corresponde al nivel amarillo, que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en las actividades cotidianas y provocar daños puntuales.

Cómo serán las tormentas y cuánta lluvia se espera para este viernes

El pronóstico oficial anticipa tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

En cuanto a las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional estima valores acumulados de entre 30 y 70 milímetros durante el período de vigencia del aviso.

Sin embargo, el organismo advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades , por lo que no se descartan sectores con lluvias más intensas.

Todas las zonas de Buenos Aires afectadas por la tormenta