La ley elimina la regla que impedía aplicar reducciones sucesorias a las donaciones por causa de muerte con entrega de bienes en vida. Imagen: Shutterstock.

El BOE publicó este 17 de noviembre la Ley 11/2026, una amplia reforma catalana con medidas tributarias, administrativas y financieras. La norma entró en vigor el 14 de julio, tras aparecer en el boletín regional.

La ley revisa los precios públicos autonómicos en ámbitos como la sanidad veterinaria, los servicios agrícolas, la caza y la educación. También retoca el canon del agua y el impuesto sobre estancias turísticas, por lo que puede modificar lo que se abona por trámites habituales.

Qué cambia al heredar

La ley elimina la regla que impedía aplicar reducciones sucesorias a las donaciones por causa de muerte con entrega de bienes en vida. Ahora tributan por el impuesto sobre sucesiones y pueden beneficiarse de sus reducciones, según la Agencia Tributaria de Cataluña.

Quiénes pagarán más por su vivienda

En vivienda, la norma modifica la definición de gran tenedor: quien posee más de diez inmuebles urbanos residenciales o cinco o más en municipios tensionados. En la compra de edificios enteros de viviendas, el tipo aplicable en Transmisiones Patrimoniales es del 20%.

Control del alquiler y sector público

La ley define el arrendamiento de habitaciones e incluye la cesión de uso y el subarriendo. Fija una falta muy grave cuando la renta supera en más de un 30% el límite de contención. Además, las viviendas de grandes tenedores personas jurídicas en zonas tensionadas quedan sujetas a los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat.

En el sector público, modifica normas de personal de los Mossos d’Esquadra, los bomberos y los agentes rurales, y afecta al Instituto Catalán de la Salud y a la Agencia de Ciberseguridad.