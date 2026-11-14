La normativa estatal contempla una reducción del 95% para determinados familiares que heredan la vivienda habitual. Imagen ilustrativa.

Heredar la vivienda habitual de un familiar en España puede permitir a los beneficiarios reducir el importe que deben pagar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La normativa estatal contempla una reducción del 95% sobre el valor del inmueble, aunque establece límites económicos y requisitos de parentesco y conservación de la propiedad.

Sin embargo, este beneficio fiscal no se aplica de la misma manera en todo el país. Las comunidades autónomas pueden mejorar las condiciones estatales y establecer sus propios porcentajes, límites y plazos. Por eso, antes de calcular cuánto corresponde ingresar, es necesario comprobar qué normativa resulta aplicable a la herencia.

Quiénes pueden aplicar la reducción del 95% al heredar una vivienda

El artículo 20.2.c de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece una reducción del 95% del valor de la vivienda habitual del fallecido, con un límite de 122.606,47 euros por cada heredero que cumpla las condiciones. Este beneficio fiscal está previsto para los siguientes familiares:

Cónyuge

Descendientes (hijos, nietos y demás familiares que desciendan directamente del causante)

Ascendientes (padres, abuelos y otros familiares de los que descienda el fallecido)

Familiares colaterales mayores de 65 años (pueden acceder a la reducción si convivieron con el causante durante los dos años anteriores a su fallecimiento)

En este último supuesto, la ley exige tanto una edad superior a los 65 años como la convivencia durante el período indicado. Para el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, la norma estatal no establece esos dos requisitos adicionales.

La reducción se aplica sobre la base imponible del impuesto, es decir, sobre el valor de la vivienda que se incorpora a la herencia, y no directamente sobre el importe final que debe pagarse a Hacienda. Además, el límite de 122.606,47 euros corresponde a cada beneficiario, por lo que debe tenerse en cuenta la parte del inmueble que recibe cada uno.

Los herederos deben cumplir requisitos de parentesco y conservación para acceder al beneficio fiscal. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El requisito de conservar la vivienda durante diez años para no perder el beneficio

La normativa estatal también establece una condición de permanencia. Para mantener la reducción, los herederos deben conservar la adquisición durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que el beneficiario muera dentro de ese plazo.

Esto significa que no basta con cumplir los requisitos de parentesco y convivencia en el momento de recibir la herencia: también debe respetarse el período de mantenimiento que establece la ley.

Si el heredero incumple esta condición, deberá ingresar la parte del impuesto que dejó de pagar como consecuencia de la reducción, junto con los intereses de demora correspondientes.

La definición de vivienda habitual también resulta relevante para aplicar el beneficio. La normativa del IRPF contempla, con carácter general, que el inmueble constituya la residencia efectiva y permanente del contribuyente durante al menos tres años, aunque prevé excepciones, entre ellas el fallecimiento. En cualquier caso, deben comprobarse los criterios específicos aplicables al Impuesto sobre Sucesiones y la normativa autonómica correspondiente.

El plazo estatal de mantenimiento de la vivienda heredada es de diez años. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué comunidades autónomas mejoran la reducción por heredar una vivienda

El porcentaje estatal del 95% no es necesariamente el beneficio definitivo. Las comunidades autónomas de régimen común tienen competencias normativas sobre el Impuesto sobre Sucesiones y pueden mejorar la reducción, modificar sus límites o establecer condiciones más favorables.

Por ejemplo, Andalucía eleva la reducción al 99% para los cónyuges, ascendientes, descendientes y familiares equiparados que cumplan los requisitos previstos. También incluye a los parientes colaterales mayores de 65 años que hayan convivido con el fallecido durante los dos años anteriores. En este territorio, la adquisición debe mantenerse durante los tres años siguientes al fallecimiento, salvo que el heredero muera antes.

En Cataluña, la reducción también alcanza el 95% del valor de la vivienda habitual, pero el límite conjunto es de 500.000 euros, que se distribuye entre los beneficiarios según su participación en la herencia. La normativa contempla un período de mantenimiento de cinco años y amplía los supuestos de parentesco que pueden acceder al beneficio.

Estas diferencias hacen que el importe que debe pagar cada heredero dependa no solo del valor del inmueble y del vínculo familiar, sino también de la comunidad autónoma que gestione el impuesto. Para comprobar las condiciones vigentes en cada territorio, el Ministerio de Hacienda publica el informe de Tributación Autonómica 2026, que reúne las medidas aprobadas por las comunidades de régimen común.