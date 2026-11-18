El Código Civil reconoce derechos hereditarios al cónyuge viudo, pero establece una excepción: si al morir el otro cónyuge existía una separación legal o de hecho, el superviviente pierde los derechos que la ley le reconoce en la sucesión: el usufructo y el llamamiento a la herencia sin testamento. Estas normas regulan lo que fija la ley, no lo que el fallecido haya dispuesto en su testamento.

Qué ocurre si el matrimonio estaba separado

Es relevante cuando el fallecido deja hijos o descendientes. En el régimen común, el cónyuge no separado tiene derecho al usufructo del tercio de mejora. Si estaba separado legalmente o de hecho, el artículo 834 excluye ese derecho.

No hace falta una sentencia de divorcio: si seguían casados pero separados de hecho cuando uno falleció, el superviviente puede quedar fuera.

Quien no está separado no recibe la propiedad de los bienes, sino un derecho de usufructo: usar y disfrutar de ellos o percibir sus rendimientos. Si no hay descendientes pero sí ascendientes, el usufructo es de la mitad de la herencia; si no hay ni unos ni otros, de dos tercios.

Qué pasa si los cónyuges se reconciliaron

La separación no siempre implica una pérdida definitiva. El artículo 835 establece que, si hubo una reconciliación notificada al juzgado que conoció de la separación o al notario que otorgó la escritura pública de separación, el superviviente conserva sus derechos.

Qué ocurre si no hay testamento

En la sucesión intestada, el artículo 944 establece que, si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda antes que los parientes colaterales. Pero el artículo 945 aclara que ese llamamiento no tiene lugar si el cónyuge estaba separado legalmente o de hecho.

Así, quien seguía casado con el fallecido puede quedar fuera de la sucesión intestada, y la herencia sigue el orden previsto para los demás familiares.