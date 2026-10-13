La Seguridad Social ofrece un informe online, llamado “Informe de edad legal de jubilación”, que indica la edad legal ordinaria de jubilación de cada persona y la fecha exacta en la que la alcanzará. Imagen: Shutterstock.

La Seguridad Social ofrece un informe online, llamado “Informe de edad legal de jubilación”, que indica la edad legal ordinaria de jubilación de cada persona y la fecha exacta en la que la alcanzará. Se descarga desde el portal Tu Seguridad Social.

Cómo obtener el informe de edad legal de jubilación

El informe se encuentra en el apartado “Otras gestiones” del portal Tu Seguridad Social. Para descargarlo basta con introducir el código que el servicio envía por SMS al móvil de la persona interesada, que debe estar registrado previamente en la Seguridad Social. Si el teléfono no está actualizado, hay que actualizar antes los datos personales en la Seguridad Social.

Qué datos incluye el informe

El documento recoge solo dos datos: la edad legal ordinaria de jubilación de la persona y la fecha en la que la alcanzará. No incluye vida laboral, pensión estimada ni otra información económica o personal.

Quién puede sacarlo desde Tu Seguridad Social

Por el portal Tu Seguridad Social solo pueden obtenerlo las personas cuya edad legal se calcula únicamente a partir de su vida laboral, sin hijos ni discapacidad. Los demás casos, en los que hay que tener en cuenta hijos o discapacidad, se tramitan desde el simulador de pensión de jubilación: tras hacer la simulación, hay que pulsar “Informe edad legal de jubilación”, junto a “Informe PDF”, e introducir el código SMS.

El cálculo parte de que todas las cotizaciones están ingresadas y de que la situación laboral actual se mantiene hasta alcanzar la edad legal.

Qué hay que tener en cuenta del cálculo

El cálculo parte de que todas las cotizaciones están ingresadas y de que la situación laboral actual se mantiene hasta alcanzar la edad legal. El informe no cubre las bonificaciones de edad por razón de la actividad, aunque la Seguridad Social prevé ampliar el servicio a esos supuestos. También está previsto un informe específico sobre jubilación parcial, para acreditar ante la empresa que se cumplen los requisitos de un Plan de Jubilación Parcial, aún sin fecha de disponibilidad informada.