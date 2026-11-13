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Alerta amarilla por tormentas este viernes 13 de noviembre: se aproximan fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en San Luis y La Rioja.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este viernes 13 de noviembre para las provincias de San Luis y La Rioja.

Según el informe, las zonas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas, podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas”.

En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Alerta amarilla por tormentas en San Luis

Zona baja de Ayacucho.

Zona baja de Chacabuco.

Zona baja de Junín.

Zona baja de Libertador General San Martín.

Zona baja de Coronel Pringles.

Zona baja de General Pedernera.

Gobernador Dupuy.

Alerta amarilla por tormentas en La Rioja

Chamical.

General Belgrano.

General Ocampo.

General Juan Facundo Quiroga.

General San Martín.

Rosario Vera Peñaloza.

Alerta amarilla por tormentas este viernes 13 de noviembre: se aproximan fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en San Luis y La Rioja Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 30°C y una mínima de 22°C para este viernes con cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde. Sin embargo, para la noche se esperan tormentas aisladas.

La madrugada del sábado 14 comenzará con tormentas, algunos chaparrones durante la mañana y un cielo mayormente nublado durante la tarde-noche. La máxima será de 29°C y la mínima de 21°C.