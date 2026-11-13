El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este viernes 13 de noviembre para las provincias de San Luis y La Rioja.
Según el informe, las zonas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas, podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas”.
En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
Alerta amarilla por tormentas en San Luis
- Zona baja de Ayacucho.
- Zona baja de Chacabuco.
- Zona baja de Junín.
- Zona baja de Libertador General San Martín.
- Zona baja de Coronel Pringles.
- Zona baja de General Pedernera.
- Gobernador Dupuy.
Alerta amarilla por tormentas en La Rioja
- Chamical.
- General Belgrano.
- General Ocampo.
- General Juan Facundo Quiroga.
- General San Martín.
- Rosario Vera Peñaloza.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en CABA
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 30°C y una mínima de 22°C para este viernes con cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde. Sin embargo, para la noche se esperan tormentas aisladas.
La madrugada del sábado 14 comenzará con tormentas, algunos chaparrones durante la mañana y un cielo mayormente nublado durante la tarde-noche. La máxima será de 29°C y la mínima de 21°C.