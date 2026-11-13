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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este viernes 13 de noviembre para las provincias de San Luis y La Rioja.

Según el informe, las zonas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, “algunas localmente fuertes”. Las mismas, podrán estar acompañadas por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas”.

En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

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Alerta amarilla por tormentas en San Luis

  • Zona baja de Ayacucho.
  • Zona baja de Chacabuco.
  • Zona baja de Junín.
  • Zona baja de Libertador General San Martín.
  • Zona baja de Coronel Pringles.
  • Zona baja de General Pedernera.
  • Gobernador Dupuy.

Alerta amarilla por tormentas en La Rioja

  • Chamical.
  • General Belgrano.
  • General Ocampo.
  • General Juan Facundo Quiroga.
  • General San Martín.
  • Rosario Vera Peñaloza.
Alerta amarilla por tormentas este viernes 13 de noviembre: se aproximan fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en San Luis y La Rioja
Alerta amarilla por tormentas este viernes 13 de noviembre: se aproximan fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas intensas en San Luis y La RiojaServicio Meteorológico Nacional

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Recomendaciones por tormenta:

  1. Evitar salir.
  2. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  3. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
  5. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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Cómo estará el clima en CABA

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 30°C y una mínima de 22°C para este viernes con cielo mayormente nublado durante la mañana y tarde. Sin embargo, para la noche se esperan tormentas aisladas.

La madrugada del sábado 14 comenzará con tormentas, algunos chaparrones durante la mañana y un cielo mayormente nublado durante la tarde-noche. La máxima será de 29°C y la mínima de 21°C.