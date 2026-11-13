Zonas Frías, un gesto político “caro” en materia de inflación que será cobrado en el Congreso

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en septiembre en el 60,1%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El registro implicó una baja de 1,3 puntos porcentuales frente al 61,4% anotado en igual mes de 2025, aunque mostró una mejora de un punto respecto de agosto (59,1%) y se convirtió en la marca más alta en lo que va de 2026, además de la mejor desde octubre del año pasado (60,9%).

Cinco bloques sectoriales operaron por encima del promedio general en septiembre.

Refinación del petróleo encabezó el listado con el 82,9% de sus instalaciones en uso, pese a caer seis puntos frente al 88,9% de un año atrás por un menor procesamiento de crudo.

Detrás se ubicaron papel y cartón, con el 70,7% (desde el 65,0% de septiembre de 2025, apuntalado por un alza interanual de 5,4% en el IPI manufacturero), productos alimenticios y bebidas (69,5% contra 69,2%), industrias metálicas básicas (69,2% frente a 70,4%) y productos minerales no metálicos (61,4% contra 58,6%).

Debajo de la línea del 60,1% aparecieron sustancias y productos químicos, con el 60,0% —por debajo del 63,7% del año previo debido a una caída interanual del 21,8% en la fabricación de materias primas plásticas y caucho sintético—, edición e impresión, que subió al 59,8% (frente al 56,2% de 2025, con un incremento de 6,2% en el IPI), y productos del tabaco, que alcanzó el 50,2% frente al 48,7% anterior.

En la parte baja de la tabla se concentraron los desempeños más débiles del mes. La industria automotriz retrocedió 7,6 puntos interanuales hasta el 49,5% (había marcado 57,1% en septiembre de 2025) por una menor producción de unidades en las terminales, mientras que metalmecánica excepto automotores cerró última con apenas el 40,5% (frente al 44,2% previo), golpeada por derrumbes interanuales del 45,4% en maquinaria agropecuaria y del 23,6% en aparatos de uso doméstico.

En ese mismo pelotón, productos de caucho y plástico (44,8% contra 44,1%) y productos textiles (44,1% contra 39,6%) lograron mejorar sus registros frente al año pasado.

La serie mensual del organismo estadístico muestra que la actividad fabril atravesó un año de oscilaciones acotadas tras el piso de enero (53,9%) y febrero (54,6%). Entre marzo y agosto, el indicador se movió dentro de una franja estrecha de entre 58,2% y 59,9%, hasta que en septiembre consiguió perforar hacia arriba el umbral del 60% por primera vez en diez meses.