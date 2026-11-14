Alsea informó que celebró un acuerdo vinculante para la venta de su operación de Burger King en el mercado argentino.

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Alsea, la operadora mexicana de restaurantes y cafeterías acordó la venta de sus restaurantes Burger King en Argentina a Integra Food & Hospitality, una compañía controlada por Integra Capital.

Alsea informó, a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que celebró un acuerdo vinculante para la venta de su operación de Burger King en el mercado argentino, sin revelar el monto.

“Alsea (…) ha celebrado un acuerdo vinculante para la venta de los restaurantes de Burger King en Argentina”, señaló la empresa en el documento.

La transacción está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes, así como al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Tampoco se dio a conocer la fecha del cierre de la operación.

La transacción involucra la operación de 107 restaurantes Burger King en Argentina.

Burger King Argentina

La transacción involucra la operación de 107 restaurantes Burger King en Argentina, mercado que representa la segunda mayor operación de la marca en Latinoamérica. México concentra la mayor presencia, con 168 unidades, mientras que Chile contabiliza 93 establecimientos.

Durante una conferencia con analistas, Christian Gurría, director general de Alsea, había adelantado que la compañía esperaba tener noticias sobre la desinversión de Burger King antes de finalizar 2026, aunque entonces no ofreció detalles sobre el alcance de la operación ni sobre un posible comprador.

La venta de los restaurantes en Argentina se suma a otros movimientos de Alsea para reorganizar su portafolio internacional. En mayo de 2026, la compañía concretó la venta de Archie’s en Colombia. Previamente, durante 2025, ejecutó desinversiones relacionadas con TGI Fridays en España y con Chili’s y TGI Fridays en Chile.

Integra Capital es una compañía inversora controlada por el empresario José Luis Manzano. La incorporación de una marca de gran reputación internacional como Burger King representa otro hito significativo para el Grupo, que se suma a las recientes adquisiciones de Shell, Metrogas y activos petroleros de YPF. En Integra confían que la gestión local combinada con el plan de inversiones previsto revitalizarán la operación de Burger King en Argentina.

Integra Capital contó con el asesoramiento financiero de Quantum Finanzas en la transacción.