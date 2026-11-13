El correo de Microsoft empezó a presentar problemas el jueves 12 de noviembre y la falla continuó durante el viernes, mientras la compañía trabajaba para recuperar el funcionamiento de sus servicios.

El inconveniente también alcanzó a otras herramientas de Microsoft 365 y dejó a usuarios de todo el mundo con problemas para iniciar sesión y operar con las plataformas.

En Argentina, la caída del servicio se trasladó directamente a Google, el buscador más usado en el país, al punto que “Outlook” se convirtió en una tendencia de búsqueda. Y a esa tendencia podemos verla en Google Trends, la plataforma gratuita y abierta que permite seguir cómo cambia el interés por un tema

La caída de Outlook disparó las búsquedas

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra un salto muy marcado en las búsquedas de “Outlook” cuando comenzaron los problemas con el servicio. Después del primer pico, el interés baja y vuelve a subir durante el viernes, cuando la falla todavía continuaba.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo de la búsqueda "outlook" en las últimas 24 horas. Google Trends

La curva vuelve a moverse este viernes, a la par del inicio de la jornada laboral y una interrupción que aún se mantenía.

Ese segundo movimiento coincide con las primeras horas de la jornada laboral, cuando más personas vuelven a necesitar el correo electrónico y otras herramientas de Microsoft para trabajar.

Dónde se concentraron las búsquedas

El mapa de interés por subregión de Google Trends muestra en qué provincias se concentró el interés por un tema durante, en este caso, las últimas 24 horas.

Mapa de interés por subregión. Google

A diferencia del gráfico anterior, que permite seguir los cambios a lo largo del tiempo, este mapa permite ver cómo se repartió el interés según el lugar.

En el caso de “Outlook”, la Ciudad de Buenos Aires tuvo el mayor nivel de interés durante el período analizado, seguida por Tierra del Fuego, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén.

Hay que tener en cuenta que los valores se expresan en una escala relativa, no en una cifra absoluta: el 100 marca el mayor nivel de interés registrado entre las subregiones y no representa una cantidad de búsquedas.

Outlook también entró entre las tendencias

Además del gráfico y el mapa, Google muestra qué búsquedas están concentrando interés en un momento determinado.

El impacto en las tendencias del día. Google

En las últimas 24 horas, “Outlook” aparece entre las tendencias de búsqueda en Argentina, mientras que “outlook caído” también figura entre las consultas que más crecieron.

La diferencia entre ambas búsquedas también cuenta parte de lo que estaba pasando. Una apunta directamente al nombre del servicio, mientras que la otra incorpora el problema que los usuarios estaban intentando confirmar.