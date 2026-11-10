La Ley 26.844 establece cuántos días de vacaciones pagas les corresponden a las empleadas domésticas según su antigüedad.

Según establece la Ley 26.844, el personal de casas particulares puede acceder a un descanso de hasta 35 días corridos cuando supera los 20 años de antigüedad con su empleador.

El régimen contempla distintos períodos de descanso según el tiempo de servicio y establece condiciones para su otorgamiento y pago. Además, determina cómo deben calcularse las vacaciones cuando la trabajadora todavía no alcanzó los seis meses de antigüedad.

Empleadas domésticas: cuántos días de vacaciones pagas corresponden según la antigüedad

El artículo 29 de la Ley 26.844 establece que la cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad que la empleada doméstica tenga en su puesto de trabajo.

El cálculo debe realizarse considerando los años de servicio acumulados al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones.

De acuerdo con la normativa, los períodos de descanso son los siguientes:

De 6 meses a 5 años de antigüedad: 14 días corridos.

Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos.

Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos.

Más de 20 años: 35 días corridos.

De esta manera, las trabajadoras que superen las dos décadas de servicio pueden acceder al período máximo de descanso anual previsto por el régimen especial de casas particulares.

Qué pasa si la empleada doméstica tiene menos de seis meses de antigüedad

El derecho a vacaciones pagas está contemplado en la legislación para el personal doméstico. (foto: archivo).

La legislación también contempla una situación particular para quienes todavía no cumplieron seis meses de trabajo.

En esos casos, la trabajadora tiene derecho a un descanso anual proporcional, calculado a razón de un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo .

Este mecanismo permite que las empleadas domésticas que no alcanzaron el mínimo de antigüedad requerido para acceder a los períodos ordinarios también puedan contar con días de descanso remunerado.

Cuándo se deben tomar las vacaciones de las empleadas domésticas

El artículo 31 de la Ley 26.844 establece que las vacaciones deben otorgarse entre el 1° de noviembre y el 30 de marzo del año siguiente.

El empleador tiene la facultad de determinar la fecha de inicio, pero debe comunicarla con una anticipación mínima de 20 días.

Además, la licencia debe comenzar un lunes o el primer día semanal de trabajo habitual. Si esa jornada coincide con un feriado, deberá comenzar el siguiente día hábil.

La normativa también permite que las vacaciones se fraccionen a pedido de la trabajadora para disfrutarlas en otra época del año. Sin embargo, en esos casos debe garantizarse un período continuo de descanso equivalente, como mínimo, a dos tercios de los días que le corresponden según su antigüedad.

Cómo se pagan las vacaciones de las empleadas domésticas

Otro aspecto importante del régimen es que las vacaciones son pagas y deben liquidarse antes de que comience el período de descanso.

El artículo 32 de la Ley 26.844 establece que el empleador debe garantizar el pago de las remuneraciones correspondientes a la licencia antes de su inicio.

Por lo tanto, el descanso anual no implica una pérdida de ingresos para la trabajadora: el pago de los días de licencia constituye una obligación legal del empleador.

Dónde consultar los derechos de las empleadas domésticas según la Ley 26.844

Las trabajadoras y los empleadores pueden consultar las condiciones oficiales del régimen especial de casas particulares a través del sitio web del Gobierno nacional.

En el apartado de condiciones del trabajo doméstico de Argentina.gob.ar se detallan los derechos laborales, las licencias, las vacaciones, el aguinaldo y las obligaciones correspondientes a cada parte.

La normativa establece que estos derechos alcanzan al personal que realiza tareas de limpieza, mantenimiento, asistencia y otras actividades propias del hogar, independientemente de la cantidad de horas diarias o jornadas semanales trabajadas.