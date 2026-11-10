La Unión Europea se convirtió en el principal destino de las exportaciones uruguayas durante octubre, con ventas por 179 millones de dólares, mientras que Brasil quedó en segundo lugar y China registró una caída interanual del 37%.

Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las zonas francas, alcanzaron los 1.089 millones de dólares en octubre, un crecimiento del 1% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con los últimos datos de Uruguay XXI,

La Unión Europea concentró el 16% de las exportaciones, con un incremento interanual del 16%, impulsado principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y productos de madera, que representaron el 87% de los envíos hacia ese mercado.

Por su parte, Brasil quedó en segundo, con compras por 178 millones de dólares y una participación también del 16%, aunque registró una disminución interanual del 1%.

Carne vacuna a

En tanto, China se ubicó en el tercer lugar con 160 millones de dólares y el 15% del total exportado, en un contexto de fuerte retroceso de las ventas hacia el mercado asiático.

La caída de colocaciones en China

Las exportaciones hacia China disminuyeron un 37% respecto a octubre de 2025, lo que se explica por la ausencia de colocaciones de soja, que habían alcanzado los 87 millones de dólares durante el mismo mes del año anterior.

La celulosa se mantuvo como el principal producto exportado hacia ese destino, con ventas por 70 millones de dólares y un crecimiento interanual del 14%.

En segundo lugar se ubicó la carne bovina, con 57 millones de dólares y una caída del 12%, mientras que los subproductos cárnicos retrocedieron un 13%, hasta los 15 millones de dólares.

En conjunto, estos tres productos representaron el 89% de las exportaciones hacia China durante octubre.

Exportaciones NA

EEUU y Argentina aumentaron sus compras

Estados Unidos ocupó el cuarto lugar entre los destinos de exportación, con compras por 151 millones de dólares, equivalentes al 14% del total, y un crecimiento interanual del 25%.

La carne bovina encabezó las colocaciones hacia ese mercado, con 73 millones de dólares y un incremento del 16%, seguida por la celulosa, con 28 millones de dólares, y los subproductos cárnicos, con 18 millones de dólares.

Por último, Argentina completó los cinco principales destinos, con exportaciones por 60 millones de dólares y un incremento interanual del 17%. Entre los productos más vendidos se destacaron los aceites de petróleo, los productos farmacéuticos, los vehículos y la celulosa.

De esta manera, los cinco principales mercados concentraron aproximadamente el 66% de las exportaciones uruguayas de bienes durante octubre.