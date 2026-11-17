El Gobierno busca avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 antes de fin de año, en medio de las diferencias con la oposición por las proyecciones económicas y la distribución del gasto. En ese escenario, La Libertad Avanza consiguió este martes reunir los respaldos necesarios en la Cámara de Diputados para firmar el dictamen de mayoría, un paso clave para llevar el proyecto al recinto.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó que el despacho reunió 27 firmas sobre los 49 integrantes del cuerpo. De ese total, 20 corresponden a diputados de La Libertad Avanza y siete a representantes de bloques aliados. La intención del oficialismo es debatir la iniciativa el miércoles 25 de noviembre.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Presupuesto 2027: qué bloques acompañaron el dictamen del oficialismo

Los siete diputados que aportaron sus firmas desde otros espacios fueron Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Elia Fernández, de Independencia, y Eduardo Falcone, del MID.

Cinco de esos legisladores firmaron con disidencias parciales. En cambio, no acompañaron el despacho oficialista los dos representantes de Provincias Unidas, Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti, ni Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal.

Por su parte, los 18 integrantes de Unión por la Patria presentaron un dictamen de minoría propio.

Presupuesto 2027: el Gobierno eliminó los artículos cuestionados por discapacidad

Uno de los puntos que se modificaron respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo fue la eliminación de los artículos 36 al 41, que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.

Antes de la firma del dictamen, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado confirmó que esos apartados habían sido suprimidos para mantener la coherencia con la media sanción que la Cámara baja había otorgado al proyecto de Fortalecimiento en Discapacidad.

“La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo”, recordó la legisladora cordobesa.

Laura Rodríguez Machado Fuente: archivo El Cronista

Y agregó: “Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar, y con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra”.

Presupuesto 2027: la oposición cuestionó las proyecciones económicas del Gobierno

Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. Según planteó, sin la presencia de los funcionarios resulta difícil para los legisladores evaluar las previsiones de financiamiento y endeudamiento.

“Es muy difícil para los diputados saber cuál es la proyección en términos de tomar deuda o financiamiento externo”, sostuvo.

La economista también puso en duda las estimaciones oficiales de actividad e inversión. Recordó que el Presupuesto 2026 proyectaba un crecimiento del 5%, pero afirmó que la economía terminó en recesión. Para 2027, el Ejecutivo calcula una expansión del 4%, frente a una previsión del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central apenas superior al 2%.

Strada también cuestionó la expectativa oficial de un crecimiento de la inversión del 9%, al señalar que se acumularon “cinco trimestres consecutivos de caída de la inversión”.

Julia Strada

En materia de precios, criticó la distancia entre las estimaciones presupuestarias y la evolución efectiva de la inflación. “La inflación dio más de 30 puntos, tres veces más de lo proyectado para 2026”, afirmó.

Además, descartó que el Gobierno consiga llevar la inflación a cero durante el próximo año: “No van a tener inflación cero para el año que viene, a pesar de haber cortado todas las canillas de emisión y de haber pisado el tipo de cambio”.

Presupuesto 2027: cuánto prevé gastar el Gobierno y qué inflación proyecta

El proyecto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo calcula una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1728.

La mayor parte de las erogaciones se concentraría en servicios sociales, con partidas por $150.913.491,9 millones. En tanto, los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El Presupuesto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

Con estas previsiones, el Gobierno apuesta a que el crecimiento de los recursos permita financiar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal. El próximo paso será conseguir los votos necesarios en el recinto para avanzar con la aprobación del proyecto.