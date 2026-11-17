El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los puntos de penalización tienen una vigencia de un año desde la expedición de cada boleta de sanción.

Respetar la prioridad de paso de los peatones es una obligación para los conductores en la Ciudad de México (CDMX).

Incumplir esta disposición puede representar una multa económica y tres puntos de penalización en la licencia de conducir, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

Sin embargo, esta sanción puede tener consecuencias mayores si se acumula con otras infracciones .

El artículo 66 del reglamento establece que las licencias se cancelan cuando el conductor alcanza los 12 puntos de penalización, por lo que varias faltas cometidas dentro del periodo de vigencia de las sanciones pueden derivar en la pérdida del permiso para conducir .

¿Qué establece el Reglamento de Tránsito sobre la prioridad de paso de peatones?

El artículo 6 del Reglamento de Tránsito establece las disposiciones relacionadas con la prioridad de paso de los peatones , mientras que el artículo 10, fracción I, remite a esta obligación. Para los conductores de vehículos particulares, no respetarla implica una multa de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de tres puntos de penalización.

Los conductores de vehículos particulares que no respeten la prioridad de paso de los peatones reciben una multa de 10 a 20 UMA y tres puntos en su licencia. Fuente: Shutterstock ThalesAntonio

Las sanciones económicas varían según el tipo de vehículo: en el caso del transporte de carga, la multa es de 40 a 60 UMA, mientras que para el transporte público de pasajeros va de 60 a 80 UMA.

En ambos casos también se aplican tres puntos de penalización. Si la infracción es captada mediante un sistema tecnológico, en lugar de afectar la licencia se aplica un punto a la matrícula vehicular.

Por su parte, los conductores de vehículos no motorizados reciben una amonestación o apercibimiento verbal.

¿Cuántas infracciones pueden provocar la cancelación de la licencia?

El artículo 66 establece que la Secretaría calcula los puntos de penalización a partir de las boletas de sanción expedidas por la autoridad de Seguridad Ciudadana, con los datos de la licencia vigente al momento de cometerse la infracción.

La cantidad de puntos se determina de acuerdo con lo establecido en el artículo del reglamento que corresponda a cada falta.

Para entender cómo funciona el sistema, es importante tener en cuenta estas disposiciones:

12 puntos de penalización: es el límite que provoca la cancelación de la licencia de conducir.

Tres puntos por no respetar el paso peatonal: esta sanción corresponde a los conductores de vehículos motorizados cuando la infracción se aplica directamente a la licencia.

Vigencia de un año: los puntos de cada boleta de sanción tienen una vigencia de un año a partir de su fecha de expedición. Por lo tanto, no se acumulan indefinidamente ni se cuentan sobre un año calendario fijo.

Pago de multas: acumular puntos no exime al conductor de pagar las multas económicas correspondientes a cada infracción.

Reexpedición de la licencia: si el permiso se extingue por acumulación de puntos, solo puede solicitarse nuevamente después de tres años.