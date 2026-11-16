No respetar estas indicaciones puede provocar accidentes o daños tanto al vehículo como a la estructura.

Los conductores que circulen por una carretera es posible que se encuentren con carteles con las siglas PIV o PSV. Aunque para muchos pueden parecer simples abreviaturas técnicas, en realidad contienen información importante sobre el recorrido que está por delante.

Estas señales son habituales en carreteras y avenidas principales de México y permiten anticipar cómo continuará la vialidad, especialmente cuando se aproxima un cruce a desnivel.

Estos carteles no están colocados únicamente para identificar una construcción, sino para proporcionar información anticipada sobre las condiciones que encontrará el conductor.

Conocer su significado ayuda a conducir con mayor precaución y a prepararse para los cambios que pueden presentarse en el camino.

¿Qué significan las señales PIV y PSV y por qué es importante prestarles atención en las carreteras?

Las siglas PIV corresponden a Paso Inferior Vehicular. Esta señal indica que la carretera por la que circulas pasará por debajo de otra vía o estructura. Puede tratarse de una avenida, un puente o incluso de un cruce ferroviario . En otras palabras, el camino desciende para atravesar por debajo de otro nivel de circulación.

Su función es advertir al conductor sobre la infraestructura que encontrará más adelante y permitirle anticipar los cambios en el trazado de la carretera.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos pasos inferiores tienen restricciones de altura que determinan qué vehículos pueden circular por ellos. Por este motivo, es habitual encontrar señales complementarias que indican la altura máxima permitida.

Mientras que un auto particular no tiene inconvenientes por lo general, esta información resulta fundamental para camiones, autobuses y otros vehículos de gran tamaño.

Por su parte, PSV significa Paso Superior Vehicular. Esta anuncia que la carretera se elevará para pasar por encima de otra vialidad, un cruce o algún otro obstáculo. Por lo tanto, cuando un conductor encuentra esta indicación, debe anticipar una subida y posteriormente un descenso, dependiendo de las características de la construcción.

La diferencia entre ambas señales es sencilla de recordar: en un PIV, la carretera pasa por debajo; en un PSV, pasa por encima.

No importa si la estructura tiene apariencia de túnel, puente o viaducto. Lo que determina su denominación es la posición que ocupa la vialidad en relación con el camino o el obstáculo que debe atravesar.

Cuidados de los conductores en la carreteras de México

Las indicaciones PIV y PSV forman parte de la señalización vial que puede encontrarse tanto en zonas urbanas como en carreteras de México.Basta con recordar que la palabra inferior hace referencia a un paso por debajo, mientras que superior indica que la circulación continuará por encima de otra vía.

Identificar estas señales de tránsito con tiempo puede marcar una diferencia durante la conducción, como es el caso de:

Pendientes

Rampas

Accesos

Salidas

Restricciones específicas para determinados vehículos

Por eso, conocer lo que anuncia cada cartel permite adaptar la velocidad, mantener una distancia adecuada y ubicarse de forma correcta dentro del carril.

Además, durante los viajes largos es frecuente que la atención esté concentrada en el tráfico, los vehículos cercanos o las condiciones del camino. En ese contexto, detenerse unos segundos a interpretar la señalización puede ayudar a evitar maniobras inesperadas.