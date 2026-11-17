La señal SR-9 indica a los conductores la velocidad máxima permitida para circular en un tramo de la vía.

La señal de tránsito SR-9 “VELOCIDAD” sirve para indicar a los conductores el límite máximo permitido para circular en un tramo determinado.

Su función es informar la velocidad que deben respetar los vehículos y advertir sobre las restricciones establecidas para determinadas zonas o condiciones de la vía.

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las características y los criterios de colocación de esta señal restrictiva. Además, contempla marcas sobre el pavimento que permiten indicar el límite de velocidad directamente en cada carril.

¿Dónde debe colocarse la señal de tránsito SR-9?

De acuerdo con la norma, las marcas que indican la velocidad permitida en el carril (M-11.4) deben colocarse al inicio del tramo donde rija ese límite. Se utilizan en distintos puntos de las calles, especialmente cuando es necesario que los conductores identifiquen la velocidad que deben mantener.

Entre los lugares previstos se encuentran las zonas de alta afluencia peatonal, las reducciones de la sección transversal, los puentes angostos y las desviaciones. También deben considerarse los primeros 300 metros después de la incorporación de otra vía, las áreas de transferencia de transporte público y los tramos anteriores a curvas cerradas.

La norma también contempla su uso en los carriles centrales de vías de circulación continua y cuando cada carril de una misma vía tiene una velocidad permitida diferente.

Al ver esta señal, el conductor debe reducir la velocidad y no superar ese límite mientras no haya otra indicación. Fuente: Manual de Señalización de México

¿Cómo son las marcas que indican el límite de velocidad?

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece que estas marcas deben ser de color blanco reflejante y complementarse con la señal restrictiva SR-9 “VELOCIDAD” . Su diseño consiste en un óvalo que contiene la cifra correspondiente al límite permitido. Sus dimensiones cambian según la velocidad indicada:

Para velocidades de hasta 50 km/h: el óvalo debe medir 4 metros de largo por 2 metros de ancho, con una raya de 10 centímetros. La altura de la cifra pintada debe ser de 1,60 metros.

Para velocidades mayores a 50 km/h: el óvalo debe medir 6 metros de largo por 3 metros de ancho, con una raya de 15 centímetros. La altura de la cifra debe ser de 2,40 metros.

Estas marcas se ubican de manera que el eje longitudinal del óvalo coincida con el de cada carril de la vía. De esta forma, el límite de velocidad queda indicado directamente sobre la superficie de circulación.