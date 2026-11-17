El cambio fue establecido por la Ley 15.657, que incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927 de Tránsito bonaerense. La reforma determina distintas situaciones en las que un vehículo debe ceder el paso, incluso cuando se aproxima desde la derecha.

Los conductores que circulan por la provincia de Buenos Aires deberán tener en cuenta nuevas disposiciones al momento de atravesar una esquina. Una modificación en la legislación vial establece que la prioridad de paso ya no dependerá exclusivamente de quién llega desde la derecha, sino también de la jerarquía de las calles que se cruzan.

El cambio fue establecido por la Ley 15.657, que incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927 de Tránsito bonaerense. La reforma determina distintas situaciones en las que un vehículo debe ceder el paso, incluso cuando se aproxima desde la derecha.

La modificación comenzó a aplicarse durante noviembre de 2026 y busca precisar cómo deben resolverse los cruces entre arterias de diferente importancia. Uno de los principales cambios es que las avenidas pasan a tener prioridad frente a las calles, siempre que no exista una señalización que indique lo contrario.

De esta manera, quien circule por una calle y llegue a una avenida deberá esperar para atravesarla, aunque el otro vehículo se aproxime desde su izquierda. En cambio, cuando ambos automóviles transiten por calles de igual jerarquía, seguirá vigente la regla tradicional de prioridad para quien aparece por la derecha.

Cómo funciona la nueva prioridad de paso en las esquinas de Buenos Aires

La reforma introduce criterios para establecer qué vehículo tiene preferencia cuando dos conductores llegan a una intersección. Para eso, el artículo 28 quater establece una clasificación de las vías según su jerarquía.

El orden de importancia contemplado por la normativa es el siguiente:

Autopistas. Semiautopistas. Rutas. Carreteras. Avenidas. Calles. Pasajes.

Esto significa que los vehículos que circulan por una vía de mayor jerarquía tienen preferencia frente a quienes intentan incorporarse desde otra de menor importancia.

Por ejemplo, si un automóvil avanza por una calle y llega a una esquina con una avenida, deberá detenerse y permitir que continúe la circulación por esta última. La obligación se mantiene aunque el conductor que transita por la avenida se acerque desde la izquierda.

En cambio, si dos vehículos llegan a un cruce entre calles de la misma categoría, se conserva la prioridad para quien circula por la derecha, siempre que no haya semáforos, carteles u otras disposiciones que modifiquen ese orden.

Cómo funciona la nueva prioridad de paso en las esquinas de Buenos Aires.

Por qué la Ley 15.657 modificó la prioridad de paso por la derecha

La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Silvina Vacarezza y apunta a resolver una diferencia de interpretación que existía en la legislación bonaerense.

El problema estaba relacionado con las excepciones a la prioridad de paso establecidas por la normativa nacional. Aunque contemplaba distintas vías de mayor jerarquía, no mencionaba expresamente a las avenidas en los mismos términos que la nueva legislación provincial.

Esta situación generó controversias en la resolución de accidentes de tránsito, especialmente cuando uno de los vehículos circulaba por una avenida y el otro llegaba desde la derecha por una calle.

Uno de los antecedentes que motivó el debate ocurrió en Tres Arroyos. El accidente involucró a un automóvil que se aproximaba desde la derecha y una motocicleta que circulaba por una avenida.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en mayo de 2018 falló a favor del conductor del automóvil al aplicar el principio de prioridad de paso por la derecha.

Con la incorporación del artículo 28 quater, la Legislatura buscó establecer expresamente la jerarquía de las arterias para evitar que se repitan interpretaciones diferentes ante situaciones similares.

Por qué la Ley 15.657 modificó la prioridad de paso por la derecha. Fuente: ChatGPT.

Qué otras excepciones contempla la nueva ley de tránsito bonaerense

La prioridad de paso por la derecha no es la única regla que deben considerar los conductores. La legislación también contempla otras circunstancias en las que corresponde ceder el paso, independientemente de qué vehículo llegue primero desde ese lado.

Entre ellas se encuentran los cruces ferroviarios, la presencia de vehículos de emergencia en servicio, las rotondas y los cruces peatonales habilitados.

También deben respetarse las indicaciones de los semáforos y las señales de tránsito. A su vez, quienes circulan por una calle de tierra deben ceder el paso frente a los vehículos que transitan por una vía pavimentada.

La normativa contempla, además, situaciones particulares como los giros hacia una calle transversal, la detención completa de un vehículo antes de ingresar a una encrucijada y la circulación en intersecciones donde existen filas de automóviles esperando para cruzar.

Por lo tanto, la prioridad de la derecha continúa siendo la regla general, pero debe interpretarse junto con las excepciones previstas en la legislación.

Qué pasa con los límites de velocidad y las reglas de tránsito

La modificación de la prioridad de paso no implica cambios en las velocidades máximas permitidas para circular por las calles y avenidas bonaerenses.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, los límites generales en zonas urbanas son:

Calles: 40 km/h.

Avenidas: 60 km/h.

Estos valores pueden variar cuando existe señalización específica que establece otros límites para determinados tramos.

Por otra parte, la reforma busca que las reglas de circulación sean más claras para quienes se desplazan entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la jurisdicción porteña ya se contempla la prioridad de las avenidas frente a las calles y los pasajes.