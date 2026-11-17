Mucho antes de internet, los celulares y las comunicaciones instantáneas, Argentina encontró una manera de conectarse con Europa a través del océano Atlántico.

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró una obra de ingeniería que permitió intercambiar mensajes telegráficos con otros países y marcó un antes y un después en las telecomunicaciones nacionales.

El acontecimiento tuvo lugar el 5 de agosto de 1874 y fue celebrado con una jornada especial: se declaró feriado ese día y se organizó un protocolo que incluyó una salva de 21 cañonazos, según reconstruyó la Secretaría de Cultura de la Nación.

Cómo surgió el proyecto de Sarmiento para conectar a la Argentina con el mundo

Cuando Faustino Sarmiento asumió la presidencia en 1868, el país contaba con apenas dos líneas telegráficas. Una comunicaba Buenos Aires con Moreno y había sido inaugurada en 1860, mientras que otra conectaba Buenos Aires con Colonia y Montevideo mediante un tramo submarino y otro aéreo.

El desarrollo de las telecomunicaciones estaba muy por detrás del de otros países. Por eso, el presidente y su ministro del Interior, Dalmacio Vélez Sarsfield, impulsaron un plan para ampliar la infraestructura.

La propuesta apuntaba a aprovechar el telégrafo, una tecnología que permitía transmitir mensajes a distancia mediante señales eléctricas. El prócer había conocido sus avances durante sus viajes por Europa y Estados Unidos, donde pudo observar las primeras experiencias y el desarrollo del sistema creado por Samuel Morse.

Estos antecedentes históricos fueron recuperados por la Secretaría de Cultura a partir del libro Sarmiento y las telecomunicaciones. La obsesión del hilo, de Horacio C. Reggini, publicado por Ediciones Galápago en 1997.

El cable telegráfico submarino inaugurado en 1874 permitió intercambiar mensajes entre la Argentina y Europa y marcó un hito en la historia de las telecomunicaciones del país.

La expansión de la red telegráfica en la Argentina durante su presidencia

El crecimiento de la infraestructura comenzó en 1869. El 7 de abril de ese año, Faustino Sarmiento firmó el contrato para construir una línea que conectara el Litoral con Santa Fe, mientras que el 1 de mayo se inauguró el servicio público de telegramas entre Buenos Aires y Rosario.

Ese mismo año también se proyectaron nuevas conexiones hacia Córdoba y Jujuy, y se creó la Inspección General de Telégrafos para administrar las líneas existentes y las que estaban en construcción.

En 1870, el Gobierno creó la Administración Central de los Telégrafos Nacionales mediante el Decreto 8334. Dos años después, se fundó en San Miguel de Tucumán la Escuela de Telégrafos, destinada a formar técnicos argentinos en el manejo de los equipos. En apenas tres años egresaron los primeros 121 estudiantes.

La red también llegó a Catamarca, Salta y La Rioja, mientras avanzaban las conexiones subacuáticas entre distintas ciudades del país.

El cable submarino de 1874 que conectó Argentina con Europa

El mayor avance llegó con la instalación del cable telegráfico transatlántico submarino, una obra que permitió establecer comunicaciones entre la Argentina y Europa.

La inauguración se realizó el 5 de agosto de 1874. El tendido formaba parte de una extensa ruta internacional que comenzaba en Lisboa, pasaba por distintos puntos de Brasil y Uruguay y llegaba a las costas de Argentina.

La Secretaría de Cultura detalla que el recorrido incluía localidades como San Vicente, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, Santos, Santa Catalina, Río Grande y Montevideo, antes de llegar a la Argentina.

Por qué la inauguración se celebró con un feriado y 21 cañonazos

La puesta en funcionamiento del cable fue considerada un acontecimiento de importancia nacional. Por ese motivo, el Gobierno declaró feriado el 5 de agosto de 1874, fecha en la que quedó inaugurado el servicio telegráfico internacional.

El protocolo oficial establecía que, cuando el Sarmiento enviara el primer telegrama para abrir las comunicaciones, el anuncio debía acompañarse con una salva de 21 cañonazos de la Artillería, a la que responderían los buques de la Escuadra Nacional.

Además, después de la inauguración, tenía previsto comunicarse con el presidente de Chile a través de la línea trasandina. El objetivo era informarle que quedaba habilitada la comunicación telegráfica entre el Pacífico y los países del Atlántico.