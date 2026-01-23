La revisión técnico-mecánica seguirá siendo uno de los trámites obligatorios más importantes para los conductores (Fuente: archivo).

Circular por las vías del país en 2026 implicará, como cada año, cumplir con la revisión técnico-mecánica para garantizar que los vehículos estén en condiciones seguras y ambientales adecuadas. No obstante, la normativa colombiana establece que no todos los carros y motos deberán presentar ni pagar este trámite, lo que representa un alivio económico para un amplio grupo de conductores.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las exenciones dependen del tipo de vehículo, el servicio que presta y el año de matrícula en el Registro Nacional Automotor (RNA).

¿Qué es la revisión técnico-mecánica y por qué es obligatoria?

La revisión técnico-mecánica es una inspección que certifica que un vehículo cumple con los estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes para circular legalmente.

En este proceso se evalúan aspectos como:

Sistema de frenos

Dirección y suspensión

Estado de llantas y luces

Funcionamiento eléctrico

Condiciones de la carrocería

Emisión de gases

Su objetivo principal es reducir accidentes por fallas mecánicas y controlar el impacto ambiental del parque automotor.

Revisión Técnico-Mecánica 2026: cuáles son los autos que no deben pagar la verificación y cuánto cuesta el trámite en enero.

Estos carros no deben pagar técnico-mecánica en 2026

Para 2026, varios tipos de vehículos estarán exentos del pago y presentación de la tecnomecánica, siempre que cumplan con los plazos definidos por la ley.

Carros particulares con menos de cinco años

Los vehículos particulares nuevos no deben presentar revisión técnico-mecánica durante los primeros cinco años contados desde la fecha de matrícula.

Esto significa que los carros registrados en 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 no tendrán que pagar este trámite en 2026.

Motocicletas recientes

Las motos, motocarros y ciclomotores solo están obligados a presentar la revisión a partir del segundo año de matrícula.

Por lo tanto, las motocicletas matriculadas en 2025 o 2026 estarán exentas durante todo el 2026.

Vehículos de servicio público nuevos

En el caso de taxis, buses, busetas y otros vehículos de servicio público, la primera tecnomecánica se exige al cumplir dos años de uso.

Antes de ese plazo, no están obligados a presentar la inspección.

Vehículos con placas extranjeras

Los automotores con placas de otro país que ingresen temporalmente a Colombia por un periodo máximo de tres meses no necesitan tecnomecánica ni prueba de emisiones.

¿Cuánto cuesta la revisión técnico-mecánica en enero de 2026?

El valor de la revisión técnico-mecánica no es único, ya que depende del tipo de vehículo y del centro de diagnóstico automotor (CDA). Sin embargo, en enero de 2026 los precios estimados son:

Carros particulares: entre $240.000 y $280.000

Motos: entre $180.000 y $210.000

Vehículos pesados: desde $300.000 en adelante

Estos valores pueden variar según la ciudad y el CDA, pero sirven como referencia nacional.

¿Qué pasa si no tengo la tecnomecánica vigente en 2026?

Circular sin revisión técnico-mecánica vigente es una infracción grave en Colombia, catalogada como C35 en el Código de Tránsito.

Las sanciones incluyen:

Multa cercana a $633.000 pesos colombianos

Inmovilización del vehículo

Costos adicionales por patios y grúa

Además del impacto económico, el conductor no podrá renovar otros trámites como el SOAT o vender el vehículo legalmente.

¿Cada cuánto se debe hacer la tecnomecánica después de la primera vez?

Una vez superado el periodo de gracia, la revisión técnico-mecánica debe realizarse de forma anual para todos los vehículos, tanto particulares como de servicio público.

No cumplir con esta periodicidad convierte al vehículo en ilegal para circular por cualquier vía del país.

¿Dónde se realiza la revisión técnico-mecánica en Colombia?

La inspección solo puede hacerse en centros de diagnóstico automotor autorizados por el Ministerio de Transporte y registrados en el RUNT.

Realizarla en lugares no certificados invalida el documento y expone al conductor a sanciones.