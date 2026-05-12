La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 12 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este martes, 12 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y valoración personal. También puede señalar preocupaciones por deudas, pérdidas o culpa, advirtiendo sobre decisiones impulsivas. El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.