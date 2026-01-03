La Secretaría del Medio Ambiente exhortó a los automovilistas a verificar que los datos capturados, como placa y número de serie, sean correctos para evitar contratiempos durante el trámite.

El Gobierno del Estado de México informó que ya se encuentra disponible el calendario oficial de Verificación Vehicular 2026, un trámite obligatorio para los automovilistas que circulan en la entidad y que tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Las autoridades ambientales recordaron que no cumplir con la verificación dentro del periodo correspondiente puede derivar en sanciones por verificación extemporánea.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, SMAyDS, hizo un llamado a la población para programar con anticipación su cita, ya que el proceso se realiza únicamente mediante registro previo en línea. También, reiteró que este trámite forma parte de una estrategia integral para proteger la salud pública, especialmente de niñas y niños, al disminuir la exposición a contaminantes atmosféricos.

Verificación técnica vehicular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario oficial de verificación vehicular 2026 en Edomex

El calendario de verificación se organiza de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa, estableciendo periodos específicos y fechas límite para cumplir con la obligación ambiental.

Durante 2026, los plazos se distribuyen de la siguiente manera, por lo que las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el periodo que corresponde a cada vehículo para evitar multas.

Calendario por engomado:

Engomado amarillo, placas 5 y 6: enero–febrero (límite 28 de febrero)

Engomado rosa, placas 7 y 8: febrero–marzo (límite 31 de marzo)

Engomado rojo, placas 3 y 4: marzo–abril (límite 30 de abril)

Engomado verde, placas 1 y 2: abril–mayo (límite 30 de mayo)

Engomado azul, placas 9 y 0: mayo–junio (límite 30 de junio)

Los vehículos que no verifiquen dentro de su periodo serán acreedores a una sanción por verificación extemporánea.

Verificación Vehicular 2026 Secretaria de Medio Ambiente

Dónde agendar la cita y qué documentos necesitas

El trámite de verificación vehicular en el Estado de México solo puede realizarse con cita previa, la cual debe agendarse en el portal oficial habilitado por el gobierno estatal.

El registro solicita datos del vehículo y del propietario, por lo que es importante contar con la documentación correspondiente antes de iniciar el proceso.

La Secretaría del Medio Ambiente exhortó a los automovilistas a verificar que los datos capturados, como placa y número de serie, sean correctos para evitar contratiempos durante el trámite.

Para realizar la verificación necesitas:

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial del usuario

Datos correctos de placa, serie y modelo del vehículo

Correo electrónico activo

El registro y agendamiento se realiza en https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

Las autoridades recordaron que cumplir con la verificación vehicular no solo es una obligación legal, sino una acción clave para contribuir a un aire más limpio y a la protección de la salud en el Estado de México.

¿Qué es la verificación vehicular y por qué es obligatoria?

La verificación vehicular busca reducir la contaminación del aire y proteger la salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que “alrededor de 7 millones de personas mueren al año en el mundo por la exposición a la contaminación atmosférica”. La Profeco señala que esta exposición está ligada a enfermedades cardiovasculares, cáncer y padecimientos respiratorios.

En México, el Programa de Verificación Vehicular se creó para disminuir las emisiones de los automóviles. La Comisión Ambiental de la Megalópolis indica que es obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México desde 1993, tras décadas en las que la contaminación alcanzó niveles críticos superiores a los 200 puntos IMECA.