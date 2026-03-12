El Gobierno nacional anunció una reforma en la Verificación Técnica Vehicular que podría modificar los plazos de control para miles de conductores ya que, desde ahora, algunos modelos no deberán hacer la VTV por cinco años. La iniciativa es llevada adelante por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planteó una serie de modificaciones en todo el esquema de la Verificación Técnica Vehicular. El punto central de la reforma es la modificación para hacer la Verificación Técnica Vehicular, la cual actualmente se hace de manera anual. Con el nuevo esquema, los vehículos cero kilómetros no deberán hacer la revisión hasta que se cumplan cinco años desde que empezó a circular en las calles. Además, se aplicarán modificaciones en el esquema de control según la antigüedad de cada auto. De acuerdo con el plan oficial, la revisión técnica quedaría organizada de la siguiente manera: En paralelo a los cambios sobre los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular, el Decreto 139/25 contempla una mayor oferta de lugares para hacer la revisión. En la actualidad, la VTV puede hacer únicamente en las plantas habilitadas de dicho trámite. Con el nuevo esquema, la verificación vehicular estará disponible en: Al momento de hacer la VTV se tienen en cuenta diferentes aspectos que hacen al correcto funcionamiento del vehículo, ya sea en la parte mecánica como en el interior y el sistema lumínico. En tanto, cuando se hace la Verificación Técnica Vehicular, el personal revisa las siguientes condiciones: