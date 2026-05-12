Mastellone Hnos. profundizó sus pérdidas en el comienzo de 2026. La compañía registró un resultado neto negativo de $ 11.300 millones durante el primer trimestre del año (finalizado el 31 de marzo), contra una ganancia de $ 1767 millones que había obtenido en el mismo período de 2025, mientras avanza el proceso para transferir el control accionario a Bagley Latinoamérica, el joint venture entre Arcor y Danone. En el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la dueña de La Serenísima atribuyó el deterioro de sus resultados a la estacionalidad del consumo y a la caída de la rentabilidad, principalmente en la última parte del año pasado. Durante el período, las ventas en el mercado interno crecieron apenas 0,8%, mientras que las exportaciones aumentaron 25% en volumen, aunque operaron “en un escenario de muy baja rentabilidad”, afectadas además por la apreciación del peso. “A este cuadro de situación debemos agregar que este primer trimestre del año se acentuó el freno en el nivel de actividad económica, acompañado por algunos cierres de empresas. En este contexto, en nivel de ingreso disponible de los consumidores sufrió una caída en relación con la inflación, que además también registró una suba en esta primera parte del 2026″, dijo la empresa. En paralelo, el patrimonio neto cayó de $ 424.200 millones a $ 357.983 millones, mientras que el índice de liquidez bajó de 1,56 a 0,95. En ese contexto, la compañía aseguró que trabaja sobre distintas alternativas de financiamiento de cara al próximo vencimiento de su bono internacional. “Confiamos en que no tendremos mayores inconvenientes para hacer frente a dicha obligación”, señaló la empresa en el balance, donde además anticipó que buscará “optimizar el costo financiero” y mantener una estructura de capital “eficiente”. “La evolución de la actividad económica y de las variables directamente vinculadas a esta serán clave para nuestros negocios. Consolidar una baja consistente de la inflación junto con una mejora del nivel de ingresos de la población sin duda impactará en el consumo masivo, lo cual creemos que inevitablemente redundará en un beneficio para la compañía. En este sentido, nuestras proyecciones marcan un crecimiento en los volúmenes vendidos de todos nuestros segmentos de negocios acompañados con una recuperación gradual de la rentabilidad”, agregó. En una carta abierta dirigida a Javier Milei, Flavio Mastellone, quien recientemente vendió su participación accionaria a Danone y Arcor, criticó “la falta de una representación unificada y de una agenda común que defienda verdaderamente al sector”. En ese sentido, alertó que “la presión fiscal supera el 40% y la marginalidad ronda el 30 por ciento”. “No veo que hayan generado más exportaciones mientras sigamos teniendo un litro de leche con más de un 40% de impuestos”, dijo. “Pongan una ficha en el productor argentino. Con reglas claras podemos ser de los más eficientes del mundo, aun cargando con un marco laboral que necesita modernizarse con efecto inmediato y una reforma impositiva”, sostuvo, “El potencial está. Lo que falta es decisión, coordinación y coraje para cambiar estructuras que hace años frenan al sector. Presidente, crea en nosotros. Le aseguro que el productor y la industria argentina van a responder. Apriete y no espere el consenso”, cerró. A fines de marzo, la láctea confirmó la venta del 51% restante de las acciones de la compañía a Arcor y Danone, tras meses de negociaciones. De tal modo, Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, se convirtió en la controlante de Mastellone. La operación comenzó con negociaciones en abril de 2025, cuando Arcor y Danone dieron a conocer sus intenciones de quedarse con el 100% de La Serenísima. Un mes después, Mastellone rechazó definitivamente la propuesta que hizo Arcor junto a Bagley Latinoamérica. Pero todo comenzó varios años antes. Desde inicios de este siglo, Mastellone estuvo bajo el control de Dallpoint, que tomó la mayoría de la empresa tras la reestructuración de su deuda financiera. En 2015, luego del fallecimiento de Pascual Mastellone un año antes, sus herederos firmaron con Arcor un acuerdo por el cual, gradualmente, la alimenticia adquiriría participaciones en la láctea. El acuerdo establecía que, entre 2020 y 2025, Arcor y Bagley aumentarían su derecho de compra por hasta el 100% de las acciones y los votos. La última transacción había sido en 2020: u$s 20 millones, por el 0,7% que les permitió alcanzar hasta ese entonces, el 48,68% en Mastellone.